Kelle paçadan bile daha faydalı! İçine et suyu da eklenirse faydasını ikiye katlıyor

Halk arasında kara şimşek olarak anılan yeşil mercimeğin çorba hali de vücuda inanılmaz etkiler veriyor. Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek çorbasında birçok vitamin mevcut.

Özellikle C, A, B, D ve B12 vitaminlerinin yüksek oranda yer aldığı mercimek çorbası, önemli mineralleri de içinde barındırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren maddeler hastalıklara karşı koruyucu etkilere yol açar.

Kansızlığı büyük ölçüde önlediği söylenen mercimek çorbası yüksek miktarda demir ve folik asit içerir. Kan şekerini düşüren etkisi sayesinde diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir çorba çeşididir.

Mercimek çorbasının faydasını ikiye katlamak istiyorsanız pişirme sırasında içine bir miktar et suyu veya tavuk suyu ilave edebilirsiniz. Bu sayede yemeğin lezzetini de artırmış olursunuz.

Kelle paça çorbasından daha sağlıklı olan mercimek çorbası sinir sistemine karşı sağlıklı etkiler veriyor. Tam bir zihin açıcı olarak bilinen çorba, vücudu kanser türlerine karşı dirençli hale getiriyor. Aynı zamanda yüksek potasyum kaynağı olduğu için hipertansiyonu düşürebiliyor.

Sağlığa inanılmaz faydalı bir mercimek çorbası hazırlamak için bu malzemeleri kullanarak şifa deposu bir öğün elde edebilirsiniz.

Malzemeler

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı domates salveccedil;ası

- 1 tatlı kaşığı biber salveccedil;ası

- Yarım su bardağı eriştevenbsp;

- 5 su bardağı sıcak suvenbsp;

- 1 veccedil;ay kaşığı tuz

- Yarım veccedil;ay kaşığı karabiber

- 2 veccedil;ay kaşığı kuru nane

- 1 veccedil;ay kaşığı pul biber