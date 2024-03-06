Karamürsel Avcı Köyü kararını verdi

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Çalık; Avcı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Avcı köylü hemşeriler ile bir araya geldi.

Ahmet Çalık derneğe geldiği anda Avcı köylülerce büyük bir coşku ile karşılandı.

Çalık yaptığı konuşmada “- İlçemizin ve Avcı Köyü’nün yıllardır çözümsüz bırakılan sorunları var. Biz bunları biliyor ve iş başına geldiğimiz zaman hepsini çözüme kavuşturacağız. Bugüne kadar oy aldılar, söz verdiler ancak hiçbir sorunu da çözmediler. Bundan sonra kapılarda aylarca beklemeyeceksiniz. Kapı önünde yolunuz kesilmeyecek. Bahçelerinize, tarlalarınıza giden yol sorununuz olmayacak.

Hasan Pınar hak ettiği ilgiye eski yıllarda olduğu gibi yeniden kavuşacak.

İhtiyacınız olan her projeye kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Sorunların çözümü için oradan oraya gitmek zorunda kalmayacaksınız. Eğer siz iş yapmak istiyorsanız halkın sorunlarını diyalog yöntemleri ile pratik yöntemlerle kolaylıkla çözebilirsiniz.

Her şey iş bilir olmakta. Ekip çalışmasında yatar.

Sözüm olsun, Karamürsel kazanacak.

9 Mart Cumartesi günü saat:14.00 da Projelerimizi ve Meclis Üyesi aday arkadaşlarımızı halkımıza tanıtacağız. Hepinizi bekliyorum.

Ve sizler adına davetiyemizi Dernek Başkanımız Erdoğan Gülçağ’a takdim ediyorum. " dedi.

Kalabalık vatandaşlarla uzun sohbet edildi, dertler dinlendi. Avcı köylüler kararlarını verdiklerini söylemleri ile belirttiler.