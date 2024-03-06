Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk “Muhtarımıza yapılan saldırıya şiddetle kınıyoruz”

Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Öztürk yayınladığı mesajda “önceki akşam Ramazan ayında mahallesinde davul çalma izni meselesi nedeniyle çıkan tartışmada muhtar arkadaşımıza karşı yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, muhtarlar ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin vahim olayı gerçekleştiren saldırganı en kısa sürede yakaladı ve adalete teslim etti. Süreci yakinen takip ediyoruz, saldırgana Türk adaletinden de gerekli en ağır cezanın verileceğine inancımız tamdır. Tekrardan muhtar Metin kardeşimize Rabbimden acil şifalar diliyorum.” dedi.