"KANDIRA DA BİZİM KOCAELİ DE BİZİM"

TANITIM TOPLANTISI YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan, Mahalle Muhtarlarımız, Kandıra Sevdalıları Derneği Başkanı Sinan Çavuşoğlu, Trakya Birlik Başkanı İlker Sert, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Balık, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Zeliha Yalçıntuğ, Şoförler Odası Başkanı Fikret Dündar gibi Kandıra’nın Önde Gelenleri ile bir araya gelindi.

YAPILACAK PROJELER İLE TARIM, EKONOMİ VE REFAH ANLAMINDA KANDIRA TÜRKİYE’NİN YILDIZI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Kandıra’da ve Kocaeli yapılacak projeler hakkında sunumlarını yaptı. Deprem Erken Uyarı sistemi ile depremi önceden tahmin edip ona göre önlemler alınıp, kayıplarımız minimum seviyeye indirilecek. Tarım ile uğraşan Köylülerimize Kurulacak Sıvı ve Azot Gübre Fabrikası ile Halihazırdaki satılan gübrenin 10 da biri maliyetine çiftçimize verimli uygun gübre temini sağlanacak.

KÖYLERİNE GERİ DÖNEN GENÇLER İLE TARIM ÜRÜNLERİNE ARTI DEĞER KATMA PROJESİ

Kandıra’dan Şehirleri göçü tam tersine döndürülecektir. Gençlerimizin köylerinde sebze ve meyveleri işlenmiş hale getirip, İstanbul’a pazarlayacak bir sistem kurulacaktır. Bu Proje , Belediye-Vatandaş ortaklık sistemi kurulacak yapılacaktır.

KANDIRA ESNAF VE HALK ZİYARETİ YAPILDI

Tanıtım programı sonrasında Kandıra Merkezinde esnaf ve halkla bir araya gelindi. Yapılan ziyaretlerde Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal ve Kandıra Belediye Başkan Adayı Levent Gödek’i Kandıra Esnafı ve Halkı Büyük teveccüh ile karşıladı. Sahada yapılan çalışmalar gösteriyor ki Kandıra da diğer ilçeler gibi Yeniden Refah’la tamam diyor.