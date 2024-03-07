Kadınlar gününde ‘Yapabilirsin’ belgeseli İzmitliler ile buluştu

Kadın dostu İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nu İzmitlilerle buluşturdu. Etkinlik kapsamında Tekelioğlu’nun 9 örnek kadının yaşamından esinlenip hazırlanan ‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi ve söyleşisi İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşti. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi video ile destek verdi.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şube Başkanı Aysel Baladın, ÇYDD Şube Başkanı Meral Dönmez, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Selman Kurcan ve misafirler katıldı.

“YAPABİLİRSİN CÜMLESİ, UMUT VE CESARETİN SEMBOLÜ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bütün kadınların hiçbir şey gözetmeden yan yana durabilmesi çok kıymetli. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, Sevgili Tuluhan Tekelioğlu’nun "Yapabilirsin" belgeselinin gösteriminde sizlerle bir aradayız. "Yapabilirsin" cümlesi ne de güzel bir cümle biz kadınlar için. Hem güzel, hem de güzel olduğu için de maalesef zor da bir cümle ülkemizde. Yapabilirsin cümlesi, umut ve cesaretin sembolü olsa da, ülkemizde karşılaştığımız zorlukları ve sınırlamaları maalesef aklımıza getiriyor.

“KADIN OLMAK ZOR”

Siyasette, sokak, evde, iş hayatında kadın olmak zor. Yapabilirsin demek, baskı ve dayatmalara karşı bir başkaldırı demek. Yapabilirsin demek, cinsiyetçi yapılarla mücadele demek, ön yargılara meydan okumak demek. Ama korkmuyoruz tabi ki, ne baskılardan, ne mücadeleden, ne de ön yargılardan. Ne mutlu bizlere ki; tarihimizde Leyla Atakan, Halide Edip Adıvar, Afet İnan ve Sabiha Gökçen gibi öncü kadınlar var.

“İLHAM VEREN KADINLAR VAR”

Ve "yapabilirsin" cümlesinin ne kadar değerli olduğunun canlı kanıtları olarak bizlere yol gösteriyorlar. Türkiye’de halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın azmi var her birimizin ruhunda. Halide Edip Adıvar var, milli mücadelede gösterdiği liderlikle; Afet İnan var tarih alanında yaptığı çalışmalarla; Sabiha Gökçen var, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak; Türkiye kadınının neler başarabileceğini tüm dünyaya kanıtladı bu güzel kadınlar. Hepsi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği Cumhuriyetimizin kadınlarıydı. Karşılaştıkları zorluklara ve sınırlamalara meydan okuyarak, neler başarılabileceğini gösterdiler bize. Onların hikayeleri, bugünün ve yarının kadınlarına ilham veriyor.

“FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR GÜN OLSUN”

Sevgili Tuluhan Tekelioğlu’nun Yapabilirsin belgeseli de, ülkemizin dört bir yanından, günümüzdeki cesur kadınların hayat hikayelerini anlatıyor. Bu hikayeler, sadece hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda umut ve ilham kaynağı. Kadınların karşılaştığı zorlukları ve başarılarını gözler önüne seriyor. Böylesine güzel bir çalışma için tüm kadınlar adına Tuluhan Tekelioğlu’na teşekkür etmek istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzün farkındalığı yüksek olsun.

“0549 656 96 96 NUMARALI HATTIMIZ HİZMETİNİZDE”

İzmit Belediyesi olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme gibi birçok çalışmayı baromuzun da desteği ile ortaya koyuyoruz. Acil yardım hattımız var. 0549 656 96 96 numaralı hattımız sizin hizmetinizde. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Her kadın arkadaşımız bizim için çok kıymetli. Ben, bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, biz kadınların sesinin daha yüksek çıkacağına, gücümüzün daha fazla hissedileceğine ve umudumuzun daha da büyüyeceğine inanıyorum.

“KADIN HAKLARINA AYKIRI HİÇBİR SÖYLEME İZİN VERİLMEMELİ”

Baro Başkanı Mehmet Gül ise, “8 Mart Dünya Emekçi ve Kadınlar Gününde aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hiçbir ülke kadınların emeği olmadan kalkınamaz ve bağımsız olarak yaşayamaz. Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında kadınlarımız birçok alanda erkekler ile eşit haklara sahip olmuşlardır. Laiklik ilkesinden uzaklaşılmasının olumsuz etkileri kadınların üzerinde hissedilmelidir. O yüzden kadın haklarına aykırı hiçbir söyleme izin verilmemelidir. Varlıklarıyla hak mücadelesine ilham olan kadınlara sevgi ve saygılarımızı sunuyorum” dedi.

“KADIN GÜÇLÜDÜR”

Belgesel gösterimi sonrasında konuşan Tuluhan Tekelioğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir anma yapılmalı. Bugün de aklımıza Münevver Karabulut, Güldünya Töre, Şule Çet geliyor onlar bir sayı değil, bir yaşam. Hepsinin hayalleri vardı. Bugüne kadar 1 stadyum dolusu kadın erkekler tarafından öldürüldü. 8 Mart günlerine tüm televizyoncu arkadaşlarım yakalarına siyah kurdele takarak yayına başlayabilir. Cesaretle direnişi elimize alıp bu direnişi gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü kadın güçlüdür.

“TEMSİL EDİLMEMİZ LAZIM”

Filmimizde 9 kadın var ama aslında biz milyonlarız. Siyasi güçle buna sahip çıkmalıyız. Kadın meselesi aslında erkeğin de meselesidir. Bizlerin temsil edilmemiz lazım. Görmek istediğimiz değişim biz olacağız. Biz adım atacağız, başka türlü olmaz. Feminizm kadın ve erkeği eşitliği savunur. Bu filmin ABD’deki gösterimiyle ÇYDD’nin 102 kızına burs sağladık. İngiltere gösterimiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna fon sağladık.

“EŞİTLİĞİN AŞISI İSTANBUL SÖZLEŞMESİDİR”

Doğduğumuzdan günden öleceğimiz güne kadar ciddi zorluklarla karşı karşıyayız ve bu zorlukları biz aşacağız. ‘Yapabilirsin’ kadınlarıyla biz dost olduk. Kız kardeşlik ayrım tanımaz, üreticiliktir. Kız kardeşlik sen de yapabilirsin demektir. Kadın erkek eşitliğinin aşısı da İstanbul Sözleşmesidir. Eşitlik sağlanmadıkça şiddet devam edecektir.

“EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

Uyanmamız için daha ne kadar öleceğiz? Artık uyanalım. Yapabilirsin bir uyanış filmidir. Bir kadın değişirse toplum değişir. Cesaret de bulaşıcıdır. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü benim için çok önemli. Çevrenizde cesur kadınlar vardır. Onların ruhuyla bu kadın mücadelesini olumlu bir şekilde sürdürün. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.