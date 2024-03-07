SP GÖLCÜK ADAYI ÖZÇELİK: "ÇİFTE STANDART UYGULAMAYACAĞIZ"

Özçelik, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

BENİM MESLEĞİMİ YAPMAMA GÖNLÜM EL VERMİYOR

Saygıdeğer basın mensupları sizlerde ve değerli gölcüklü hemşehrilerimizde neden belediye başkan adayı olduğumu mesleğimde bu kadar yeterliyken mesleğimi neden devam ettirmediğim hakkında sorular soruluyor ben ilk önce bu soruya cevap vermek istiyorum çağımızda artık öyle bir duruma geldik ki vatandaşımız alamadığı hizmet karşısında sesini çıkartamıyor, bunun yanı sıra fakirlik bu halkın genel bir kabul edilmişliği olarak kabul ettirilmeye çalışılıyor ve bu duruma muhalif olanlara aba altından sopa gösteriyorlar , ben çarşamba pazarına akşamları çıktığımda insanımın pazarcım da kalan çürümüş meyveleri almaya çalıştığını gördüğümde bu insanlar için bir şey yapamadığım için utancımdan kafamı eğiyorum amma velakin seçim dönemleri ortaya çıkan 20 yıldan beri belediyeyi yöneten arkadaşlarımızda bir yüz kızarıklığı bile göremiyorum onlara göre insanımızın oyunun fiyatı vardır buda bir adet yardım kolisidir!!! Bu durumda benim mesleğimi yapmama gönlüm el vermiyor

ÇİFTE STANDART UYGULAMAYACAĞIZ….

Gelelim Saadet Partisi olarak bu seçimde Gölcüğümüze neler yapacağız: biz öncelikle olarak şu anda belediyeyi yöneten arkadaşlar gibi mahalle ayrımı yapmayacağız 50 mahallemizi bir göreceğiz şu mahalleden az oy çıkmış yada diğer mahallede zaten biz öndeyiz diye hizmeti azaltmayacağız isterseniz somut bir örnek vereyim şu anki belediye çiftlik mahallemize kent meydanını , çocuk oyun alanlarını fazla görüyor çünkü orada oylarının zaten fazla olacağını düşünüyorlar ,Değirmendere ise oyunun az olacağını düşündüğü için hizmeti oraya yapıyor biz ÇİFTE STANDART UYGULAMAYACAĞIZ….

Gölcüğümüzde çok büyük bir tesis sıkıntısı var sahil şeridinde yaşamamıza rağmen sahillerimizde belediyenin bir adet sosyal tesisi yok biz inşallah belediyeyi aldığımızda nezih, insanların aileleri ile vakit geçireceği sosyal tesisler kuracağız.

Halkımız geçim sıkıntısı içinde boğuştuğu için dışarıda ucuz ve kaliteli yemek yiyemiyor bu soruna karşılık biz halk lokantalarını açacağız.

Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki elimizdir biz bunu değerlendireceğiz ve onlarla koordine bir şekilde çalışıp mahallelerimizin sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz.

Şehir merkezinde gençlerimizin sosyalleşeceği ders çalışacağı bir ortam yok Gölcüğümüzün merkezine kütüphane, sinema ve kafelerin bulunduğu bir sosyal tesis kazandıracağız.

Halkımızın ve bilhassa hanım kardeşlerimizin istihdamı için süt ve süt ürünleri , tekstil fabrikaları kuracağız. Köyde yaşayan tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ürettiği doğal ürünleri pazarlayarak marka değer kazandıracağız.

Kentsel dönüşümü hızlandıracağız ve ivedilikle takipçisi olacağız daha önce köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza köylerine dönmeleri için teşvikler vererek köylerimizi canlandıracağız.

Atıl hale gelen başta kavaklı sahili olmak üzere ulaşlı sahilimizi, sosyal yaşam alanları, denizcilik kursları ve sosyal tesisler ile harekete geçireceğiz ve cıvıl cıvıl yapacağız.

Gölcüğümüzü ranta kurban etmeyeceğiz bundan sonra hiç bir tesis şahıs işletmesine devir edilmeyecek halkımız ihtiyacı olan hizmet kişilerin tekeline bırakılmayacaktır.