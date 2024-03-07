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Derince'de bakım, onarım ve yenileme işlemleri devam ediyor

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bakım, onarım ve yenileme işlemlerine devam ediyor

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Derince'de bakım, onarım ve yenileme işlemleri devam ediyor mask
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Derince’de Hummalı Çalışmalar

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Çınarlı, Dumlupınar ve Fatih Sultan Mahallelerinde bir dizi çalışma gerçekleştiren ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme yaptı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemler kapsamında yol bakım onarım, asfalt yama, tretuar yapımı, kaldırım imalatı işlemlerini gerçekleştirdi.

07 Mar 2024 - 09:12 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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