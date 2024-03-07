Derince'de bakım, onarım ve yenileme işlemleri devam ediyor

Derince’de Hummalı Çalışmalar

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Çınarlı, Dumlupınar ve Fatih Sultan Mahallelerinde bir dizi çalışma gerçekleştiren ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme yaptı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemler kapsamında yol bakım onarım, asfalt yama, tretuar yapımı, kaldırım imalatı işlemlerini gerçekleştirdi.