Derince'de bakım, onarım ve yenileme işlemleri devam ediyor

Derince’de Hummalı Çalışmalar
Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Çınarlı, Dumlupınar ve Fatih Sultan Mahallelerinde bir dizi çalışma gerçekleştiren ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme yaptı. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemler kapsamında yol bakım onarım, asfalt yama, tretuar yapımı, kaldırım imalatı işlemlerini gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.