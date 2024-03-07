- Yaşam

Derince’de minik öğrenciler için Ramazan Şenliği

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği 4-6 Yaş Ramazan Çocuk Şenlikleri minik öğrenciler ve ailelerinin yoğun ilgisi ile karşılandı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince’de minik öğrenciler için Ramazan Şenliği mask
Derince’de minik öğrenciler için Ramazan Şenliği
Haber albümü için resme tıklayın

İlkokul eğitimi öncesinde 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Kur'an Kursu öğrencileri için yaklaşan Ramazan ayı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği program Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öğrencileri yalnız bırakmadığı programa kuran kursu hocaları ve öğrenci velileri yoğun katılım gösterdi. Öğrencilerin Ramazan ayının anlam ve önemini en güzel şekilde yaşadıkları etkinlikte konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Derince’de minik öğrenciler için Ramazan Şenliği
# ilçe

07 Mar 2024 - 09:18 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.703.776 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL