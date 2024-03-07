Derince’de minik öğrenciler için Ramazan Şenliği

İlkokul eğitimi öncesinde 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Kur'an Kursu öğrencileri için yaklaşan Ramazan ayı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği program Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öğrencileri yalnız bırakmadığı programa kuran kursu hocaları ve öğrenci velileri yoğun katılım gösterdi. Öğrencilerin Ramazan ayının anlam ve önemini en güzel şekilde yaşadıkları etkinlikte konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.