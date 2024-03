Türk Lirası’ndaki değer kaybı en büyük banknotumuz olan 200 liranın alım gücündeki erimeyle kendini ortaya koyarken, 100 lira, 50 lira ile alınabilen ürün sayısı hayli azaldı. 20, 10, 5 TL’lik banknotlar ise adeta bozukluğa döndü. AKP iktidarında Türkiye’nin yaşadığı sorunlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz 2018’den bu yana katlandı. Söz konusu son 5 yılda uygulanan ekonomi politikaları enflasyonu zirveye taşıdı, TL’nin alım gücünü dibe çekti. “Nas neyi emrediyorsa…” diyerek değiştirilen ve “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sloganıyla uygulanan ekonomi politikaları, vatandaşı yoksulluğa sürükledi.

50 TL’NİN DEĞERİ 5 TL

Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hesaplayıcısına göre, 2009’un 20 TL’si bugünün 257 TL’sine, 10 TL’si bugünün 128 TL’sine, 5 TL’si ise bugünün 64 TL’sine denk geliyor. 2009’da dolar 1.54 TL, Euro 2.14 TL, gram altın 46.25 TL idi. O dönem 200 lirayla 129.9 dolar, 93.46 Euro ya da 4.3 gram altın alınabiliyordu. 15 yıl öncesinin 20 lirasıyla ise 12.9 dolar, 9.3 Euro ya da yaklaşık yarım gram altın almak mümkündü. Bugün 200 lirayla ise 6.3 dolar veya 5.79 Euro alınabiliyor. 200 TL bugün, 2 bin 176 liraya çıkan gram altının ise ancak onda birini karşılayabiliyor. 2009’da kolanın fiyatı 2.1 liraydı ve 200 liraya 95 kutu kola alabiliyorduk ancak bugün sadece 4 kutu kola alabilir hale geldik. Aynı şeklide 2009 yılında çayın fiyatı 11.09 liraydı ve 20 lira ile 1.8 kilogram 200 lira ile 18 kilogram çay alabilirken bugün ise sadece 1 kilogram çay alabiliyoruz. Ayrıca 50 lirayla 3 yıl öncesine kadar 33 ekmek alınırken bugün sadece 5 ekmek alınıyor. Eskiden öğrencinin harçlığı olan 10 lira ile 6 simit alınırken şimdi bozukluk muamelesi görüyor. 2-3 yıl öncesine kadar çikolata alınabilen 5 liranın ise esamesi okunmuyor.

100 lira 15 yıl öncesinin 10 lirası etmiyor

- 100 lirayla bugün 3.15 dolar, 2.85 Euro, 23 yumurta, 180 gram kırmızı et, yaklaşık 1.5 litre ayçiçek yağı alınabiliyor; gram altının ise 20’de biri kadar ediyor. 2009’da 10 lirayla ise 6.5 dolar, 4.5 Euro, 2 gram altın, 41 yumurta, 600 gram kırmızı et, 2 litre ayçiçek yağı alınabiliyordu. Aynı şekilde 5 lirayla 2009’da 3.3 dolar, 2.25 Euro, 20 yumurta, 300 gram kırmızı et veya 1 litre ayçiçek yağı almak mümkündü. Bugün 50 lirayla ise 1.5 dolar, 1.4 Euro veya 12 yumurta alınabilirken 1 litre ayçiçek yağı ise alınamıyor.

Kaynak: SÖZCÜ