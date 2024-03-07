Altın'da yeni zirve!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izlenirken, altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.
Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolarla tüm zamanların zirvesini görürken, gram altın fiyatı da 2 bin 205 TL'nin üzerini gördü.
Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı ise bu sabah 2 bin 330 TL'nin üzerini gördü.
Hem dolar cinsi ons fiyatlarındaki yükseliş hem de dolar/TL kurundaki artış, TL cinsi altın fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacak olması, altın fiyatlarında artışları da beraberinde getiriyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.