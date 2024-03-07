Mutlu’dan Başiskeleli ANNELERE MÜJDE

‘ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına hızla devam ederken okul çağında çocukları olan anneleri de unutmadı. Sadece halka yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyen Mutlu, ‘Başiskele’mizin çok kıymetli annelerine seslenmek istiyorum. Okullarda çocuklarımızın beslenme saati artık dertlenme saati olmayacak. Her gün düzenli olarak çocuklarımıza belediyemizce beslenme kitleri dağıtacağız. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Aynı zamanda Başiskele’mizin birçok yerinde kreşler açacağız, çocuklarımızı geleceğe hep beraber taşıyacağız.’ şeklinde müjde verdi.