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İnekleri sağmak istedi feci şekilde can verdi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde süt sağma makinesini çalıştıran 20 yaşındaki Sebahattin Gözlüdağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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İnekleri sağmak istedi feci şekilde can verdi mask

Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi.  Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.  Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.  Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
# sağlık

07 Mar 2024 - 09:40 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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