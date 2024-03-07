Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi. Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Asayiş
İnekleri sağmak istedi feci şekilde can verdi
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde süt sağma makinesini çalıştıran 20 yaşındaki Sebahattin Gözlüdağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.