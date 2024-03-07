Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin ve ekibi ile birlikte Çarşı Yapı Yöneticisi Cüneyt Tümerkan ve Çarşı Yapı esnafını ziyaret etti.

Ziyarette Kamil Şirin ve Gencay Yıldıztekin esnafa projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. İzmit'in ve çevresinin gelişimi için atılacak adımlar ve yapılacak projeler masaya yatırıldı. Esnafın görüşleri alınırken, onların sorunlarına ve beklentilerine de dikkatle kulak verildi.

İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin esnafın yanında olduklarını ve onların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar. Ayrıca, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli adımların atılacağını ve her kesimin refah düzeyinin artırılması için çalışacaklarını belirttiler.