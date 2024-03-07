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Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor

İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve partinin İl ve İlçe yöneticileri, beraberinde meclis üyesi adayları ile birlikte önce Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Sn. Necmi Bulut'u ziyaret ederek projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

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Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor mask
Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor
Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor
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Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin ve ekibi ile birlikte Çarşı Yapı Yöneticisi Cüneyt Tümerkan ve Çarşı Yapı esnafını ziyaret etti.

Ziyarette Kamil Şirin ve Gencay Yıldıztekin esnafa  projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. İzmit'in ve çevresinin gelişimi için atılacak adımlar ve yapılacak projeler masaya yatırıldı. Esnafın görüşleri alınırken, onların sorunlarına ve beklentilerine de dikkatle kulak verildi.

İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin esnafın yanında olduklarını ve onların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar. Ayrıca, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli adımların atılacağını ve her kesimin refah düzeyinin artırılması için çalışacaklarını belirttiler.

Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor
Kamil Şirin İzmit'te adım adım vatandaşla bir araya geliyor
# ziyaret

07 Mar 2024 - 10:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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