Başkan Şanlı KOÜ’deki sendikaya yüklendi

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan sendikanın son dört KİK kararının imzalamasına ilişkin açıklamada bulundu. Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

HERKES CİBİLLİYETİNİN GEREĞİNİ YAPAR

Ne hazindir ki hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ve bizler KOÜ Çalışanlarını sözde temsil eden, yetkisini çalışandan yana kullanma konusunda kifayetsiz kalan, alacakları inayetin peşinde koşamayıp marifet sayan, sendika görünümlü teşekkül ve yönetici kisvesindeki tüm mahallenizi, iş çalışanlar olunca utanmadan, sıkılmadan mahalle baskısı kurmakta mahir ya da mavi boncuk fabrikanızda yalan tezgahlarda ürettiğiniz hiçbir sonuca ulaşmayan, umut görünümlü, sonucunda umutsuzluk üreten vaatlerinizden sizleri yani hepinizi çok iyi tanıyoruz.

SENDİKA ETKİSİZ FİGÜRAN ROLÜNÜ MÜ ÜSTLENİYOR

Yetkili sendikanın oturup imzaladığı son dört KİK kararı incelendiğinde nerdeyse bütün kararlarda aynı maddelere imza atıldığı net bir şekilde görülmektedir. Burada iki durum ortaya çıkmaktadır; ya yetkili sendika bir çaba içine girmeden hazır matbu maddelere imza atmaktadır ya da görüşmelerde dile getirdiği sorunların hiçbirine çözüm bulamamaktadır ki aynı maddeler tekrar tekrar gündeme gelmektedir. Ne acıdır ki her iki durumda birbirinden vahim ve mevcut sendikaya güvenen üyeleri açısından duymuş oldukları güvenin suiistimal edilmesi söz konusudur. Öyle bir tutum ki nereden tutsanız elinizde kalıyor, mevcut yetkili sendika Kocaeli Üniversitesi personelinin dert ve sıkıntılarını mı önemsemiyor yoksa aldığı yetki ile etkisiz figüran sendika rolünü mü üstleniyor?

DOĞRU BİLDİKLERİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu konuda fazlaca bir şey söylemeye gerek bile duymuyoruz. Yanarız, yanarız da yıllardır size sendikacılığı öğretemedik ona yanarız. Mesele vatansa gerisi teferruat diyen bizler ne kararlılığımızdan ne de inandıklarımızdan taviz veririz. Doğru bildiklerimizi her yerde açık seçik söylemeye devam edeceğiz. Çünkü insanı insan yapan, insana bir kimlik veren, onun geçmişinden başkası değildir. Bizim geçmişimiz de geleceğimiz de Rahmetli Rauf Denktaş’ın dediği gibi “Her devrin adamı olmak değil, her devirde adam olmaktır.” Her zaman ülkesini ve milletini canından çok sevmektir. Geçmişimizin verdiği bu güç ve karnımız da ağrımadığı için asla haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayacağız!

SAKIN KORKMAYIN BİZ VARIZ

Bu yapılarda üye olarak bulunan kıymetli kardeşlerim! Bu sözlerimiz asla size değildir. Ancak sizlerden istirhamımız, artık bu günahlara ortak olmayın. Sakın korkmayın; biz varız! Ateş olsalar cürümleri kadar yeri bile yakamazlar. Bu yapılar bizlerden konuşurken bir iki defa değil onlarca defa muhasebe yapmalı; önce hak aralarındaki başarısız ve kendilerini önceleyen geçmişiyle hesaplaşmalıdır”