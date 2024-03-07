Türkiye'de ultra zengin sayısı arttı

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, geleneksel olarak her yıl yayınladığı 'Servet Raporu'nun 2024 verilerini paylaştı. Küresel servetin büyümesi, faiz oranlarındaki değişiklikler, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle tetiklendi. Ultra Zengin Bireyler olarak adlandırılan UHNWI grubu, dünya genelinde 626,600 kişiye ulaşarak yüzde 4,2'lik bir artış kaydetti.

Habertürk'e göre, ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2 ve Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da bir düşüş yaşandı. Küresel büyüme hızının azalmasına rağmen, beklentiler ultra zengin sayısının artmaya devam edeceği yönünde. 2028'e kadar dünya genelinde ultra zenginlerin yüzde 28,1 artması beklenirken, özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de ise yüzde 47'lik bir artış öngörülüyor.

Knight Frank'in raporu, 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar olan değişimleri detaylı bir şekilde sunuyor. Bu bağlamda, yüzde 9,7'lik bir artışla Türkiye, 30 ülke arasında en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı bin 761 iken, 2023'te bu sayı bin 932'ye yükseldi.

Türkiye'yi ABD takip ediyor

Türkiye'yi yüzde 7,9'luk artışla ABD ve yüzde 6,1'lik artışla Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (%5,6) ve İsviçre (%5,2) olarak sıralandı. 2028'e kadar beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle öne çıkarken, Hindistan (%50,1) ve Çin'in (%47) ardında 3. sıradaki yerini koruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayında açıkladığı 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüyerek 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307,952 TL olarak hesaplanırken, ABD doları cinsinden 13,110 olarak gerçekleşti. Bu sayede kişi başına gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.