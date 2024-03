İZMİT’İN GELİNİ UKRAYNALI ESNAF ANNENİN İSYANI:GİDİP GÖRMEDEN SAVAŞI YAZMAYIN!

İzmit’e yerleşmiş, eşi Türk. 90’lı yıllarda Trabzon ve Rize’ye akın eden Rus kadınlara ‘Nataşa’ ismini takan insanımız, savaştan kaçıp gelen Ukraynalılara da böyle bakınca, buraya gelen güzel ve onurlu, Osmanlı kökenli ülkenin kadınlar da rahatsız. Hatta yaşardıklarıyla bizden adeta nefret ediyorlar. Tabii genelleme yapmayacak kadar da kültürlü ve nazikler.

Gidip görmemek, uzaktan izleyip yazmak, yorumlamak. Bu sözcükleri kafama dank etti. Çünkü en çok dikkat ettiğim şeyler bu unsurlar aslında, ama ben bile yanıtlayamadım. Kiev’e gitmeden yazdım. Sadece ajanstan gelen bilgilerle.

Dünyanın her yeri yangın yeri. Her bir taşın altında ya silahlar patlıyor, ya da kan izleri sansüre rağmen ekranlarda kendini gösteriyor.

Her yer kan gölü olmuş durumda. Acımasızca insanlar birbirini öldürüyor. Daha doğrusu birileri öldürüyor, birileri ölüyor, bir çoğu da izliyor.

Diğerleri görevini yapıyormuş edasıyla onlara uzaktan bakıp, yorum yapıyor. Filistin ve İsrail olayına girmeyeceğim. Orada net yayınlar yapılıyor, her şey canlı izleniyor.

Ancak unutulan bir yer var. Ukrayna- Rusya savaşı. Daha doğrusu Rusya'nın tek başına yaptığı savaş.

Ukrayna'ya saldırmak, Ukrayna sınırlarını aşmak, oraya hakim olmak ve oradan gelecek bilgilerle yetinebilmek. Savaş alanında olmamak.

Bu İzmit’te yaşayan Ukraynalı kadınla sohbet ederken, çocukları da yanımızdaydı. Sohbeti duyup ast kattan gelen kocası biraz kızdı sohbet ederken, sonradan katıldı bize. Çok da kızgın görüntüsü vardı. Bence aynı sebepten. Çünkü Ukraynalı kadınlara, tıpkı 20 sene önce Rus kadınlara bakıldığı gibi kötü gözle bakılması sonucu, herkes rahatsız.

Ukraynalı kadının çocukları var, futbol oynuyorlar. Adamın soğuk ve ürpertici yaklaşımı, beni çok endişe ettirdi. Çünkü o da beni sıradan a damlara benzetti, önyargılı davrandı.

Konuşmayı kısa kesip, mekandan beni göndermeye çalıştı. Sanıyorum karşılıklı bir etkileşim bu. Zira bu ülkede bakış açısı, 30 sene önce Rus kadınların tamamına fahişe gözüyle bakmanın, şimdi yarı soydaşımız olan Ukrayna'lılara da, aynı şekilde bakıldığının sanılmasının sıkıntısı bu.

İnsanlar genelleme yapıyor, empati yapmıyor ve doğal olarak da herkesi kendi görmek istediği gibi görüyor. Zaten çatışmanın asıl sıkıntılı noktası burası. Kiev, Osmanlılar tarafından kurulmuş, Türklerin yerleştiği, Ruslarla kaynaştığı bir ülke.

Hürrem Sultan'ın yetiştiği bir ülke. Sonuçta da karışık karmaşık bir ülke. Kozmopolit diyebiliriz.

Slav ırkları var, Osmanlı ırkları var, Türk ırkları var. Batı Hun imparatorluğunu kuran Atilla'nın Macaristan'da yaptığı gibi burada da Türk boylarının bir başkenti olmuş Kiev. Ama Osmanlı'nın izi yok.

Tamamen bir Ortodoks ülkesi. Bu bilgileri nereden mi aldım? Belgeselleri izleyerek aldım. Kiev'e hiç gitmedim ve gitmeyi düşünüyorum.

Hem de savaş muhabiri olarak. Zira az önce konuştuğum Ukraynalı kadın, sempatik ve kültürel şekilde bana yaklaşıp, olayı anlattığında eşinin bu konuşmayı kapatacağına inanamamıştım. Tabii ki bu ailevi bir mesele. Benim bu konuya girmem doğru olmaz. Sadece bildiğim bir tek gerçek var. İnsanlar birbirine önyargıyla karşılıyor. Birbirine önyargıyla bakıyor. Önyargının sonunda da çatışmalar, kavgalar, hatta cinayetler ortaya çıkabiliyor.

Yaklaşık bir yıldır Ukrayna'da en aşağı 8-9 kadın ve erkekle sohbet ediyorum. Sandığınız sohbetler değil. Chat deyince aklına tek bir şey gelen, bir kadınla yapılan pornografik-söyleşi gelen bir topluma bunu anlatmak kolay değil elbette. Halbuki kimse düşünmüyor ki yapay zekanın adı da ChatGPT… O zaman Yapay Zeka’da mı fahişe ?..

ChatGBT sistemi, Aİ firması tarafından sunuluyor. Ama ülkemizdeki her şey o kadar karmaşık ki, terimler o kadar birbirine girmiş ki, önyargı o kadar fazla ki, doğal olarak insanlara chat dendiğinde kafasına yerleştirilmiş tek bir imaj var. Benim 1 yıldır Ukraynalılarla görüşmelerimin bunlarla hiç alakası yok.

Bu arada savaşı yaşayan genç kadınlar, yaşlı kadınlar, aklını yitirmiş kadınlar, psikolojisi bozuk kadınlarla sohbet ettim. Önemli belgeler topladım kendi kendime. Ortak görüş şu, orada olanları dünyaya anlatmıyorlar ve dünya sadece ekranda gördükleriyle yol alabiliyor. Rus baskısı sayesinde elbette.

Sonucunda da Ukrayna'da gerçekten olup bitenleri kimse anlayamıyor. Kadıncağız bana bunu anlattı. Ben de ona bir ay sonra Kiev'de olacağımı söyledim.

Oradaki gözlemlerimi yazacağımı belirttim. Hatta hızlı çatışmaların olduğu Donetsk bölgesine gitmeyi düşündüğümü de söyledim. “Giremezsiniz almıyorlar” dedi kadın. Ama ben gazeteci olduğumu söyleyince “O zaman alırla” dedi. Doğru şu anda gazetecileri de oraya sokmuyorlar.

Oradaki gazeteciler de çıktıktan sonra geri dönemiyor.

Böyle bir kıstas da var. Dünyanın en güzel ve kıskanılan ülkesinin bu şekilde istismar edilmesi, harabe edilmesi gerçekten korkunç. Size gelmeyen ve benim bulabildiğim görüntüler de korkunç.

Gazeteci olarak bazı şeylerin ne kadar yalan, ne kadar doğru olduğunu ayırt edebiliyoruz elbette. Ancak orada her şeyin yazılmadığı da bir gerçek. Bunun için hepimiz bir şeyleri yapmak durumundayız.

Ukraynalı genç anne, İzmit’in gelini olarak güzel bir ders verdi. “Oraya gidip görün, öyle yazın, sonra okurum” diye şart da koştu. Demek ki doğal olarak orada yazılanların yansıtılış şekline karşı da kızgın.

Evet orada bir soykırım var. Orada birçok yalan bilgi aktarımı var. Saldırıyı gerekçe gösterecek yanlış bilgiler var.

Bilerek servis edilen şeyler var. Ancak unuttukları bir şey var ki, Dünya Bağımsız Gazeteciler Örgütü denen bir örgüt var. Ve bu örgüt kesinlikle bir şeyleri yutturamayacağınız bir örgüt. Şu anda Ukrayna hapishanelerinde bu örgütten gazeteciler var. Tanıdıklarım var. Ben de bu örgütün üyesiyim.

Bağımsız Gazeteciler Örgütü, yani hiçbir yere bağımlılığı yok. Bağımsız doktorlar topluluğu gibi. Bu insanların yazdıklarının en az %95'i doğrudur. Yanıltılmadıkça. Doğal olarak oradaki bilgileri yerinde aktarmak için bir-iki ev gezim olacak. Buna hazırlanıyorum. Oradaki izlenimleri de gerek oradan gerek buradan aktaracağım. Dolayısıyla güzel bir ders aldım akşam.

Ukraynalı kadın açıklama yapmaktan korkuyordu. Çünkü böyle bir toplumda çekinmek çok doğal. Yani kadıncağız tutup size savaşı anlatsa, insanlığı anlatsa, buradaki erkeklerin %50'sinin bakış açısı belli. Bu da çok acı bir durum tabii ki.

Ve Ukraynalı kadınlarla konuştuğum konuşmalarda, geneldeki ilk izlenimleri şu:

“Aman Türk erkekleri mi?”diyorlar ve yakası n silkeleyip, yapıyorlar. Nefret ettiklerini belirtlyorlar. Bunu birçok kez ecnebi insanlarla konuşurken anlamışımdır.

Ama dediğim gibi Ukraynalı bir çocuğa 4 ay boyunca bana Ukraynaca öğretmesi için her gün elimden geldiği kadar harçlık vermiş biri olarak, nasıl onun kalbini kazandıysam, oradaki insanların da Türkiye'ye bakışını ve imajını değiştirmeye karar verdim. İstanbul'da ve İzmit’te çok sayıda Ukraynalı kadın evlilik yapmış durumda vatandaşımız oldu. Ama kırgınlar, küskünler. Ben de onlara hep şunu hatırlatıyorum: Bosna Hersek'te Sırpların yaptığı katliam sırasında tabii ki Ukraynalılar da çok duyarlı olmamıştı. Şimdi Filistin için ayağa kalkan bu ülke, Ukrayna için yeterli tepkiyi vermiyor. Sanıyorum burada da olaya Hristiyan-Müslüman açısından bakılıyor ve yine yazık ediliyor. Ölen de öldürülen de sonuçta insan. Ancak yine de ülkemizin savaşın ilk çıktığı nülerde Ukraynalıları tahliye etmesi, dünyaya örnek olmuştu.

Bunun için soykırıma uğrayan Ukrayna'nın, son bir örnek olmayacağına inanıyorum. Soykırım ise Dünyada, Hitler'den bu yana devam ediyor. Amerika'nın siyahlara yaptığının daha ilerisini yapan Hitler'e bile rahmet okutacak gelişmeler yaşanıyor. Ne garip ki Hitler'in saldırısında Yahudiler ölmüştü. Şimdi Yahudiler Müslümanları öldürüyor.

Ama dediğim gibi çocuklar ölüyor.

Ve çocuklar bir savaşta ölüyorsa dünya insanlığı ölüyor demektir.

Bunun başka bir açıklaması yok. Kapitalist dünya düzeninin sonucudur bu.

Kiev’e giderek, oradaki izlenimleri görüp yazmak, bir yazı dizisi hazırlamak arzusundayım.

Bakalım görelim ne kadar becerebileceğimi.

Ukraynalı kadın söz verdi “Orayı görün yazın, ondan sonra okuyacağım” dedi.

Gidelim, görelim, bakalım.