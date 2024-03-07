Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,95 puan artarak yüzde 0,61'lik bir değer kazancıyla 8.797,54 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,35 oranında değer kazandı. En fazla artış gösteren sektör endeksi yüzde 2,45 ile ulaştırma olurken, en büyük kaybı yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Önceki gün Borsa İstanbul'da satış eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, yüzde 1,31'lik bir değer kaybıyla günü 8.744,58 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda acele etmeme kararının ardından olumlu bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bugün ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ek sıkılaşma adımları çerçevesinde kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını başlattı. Merkez Bankası'nın belirlediği kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık, bir yıl süreyle bloke edilecek.

Para Politikası Kurulu'nun önceki toplantısına ilişkin özette, " Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri yer almıştı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündemini takip edeceklerini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını aktarıyor.