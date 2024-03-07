Yeniden Refah Gebze Beylikbağı'nda SKM açtı

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Açılış konuşmasını Meclis üyesi adayı Halil Bilikci yaptı Bilikci konuşmasında, Vatandaşların yoğun ilgi göstermesine karşı mutlu olduklarını ifade ederken Uzaktan yakından partimize gösterilen teveccüh için omzumuza daha fazla yük yükleniyor. Bu yükü onurla gururla taşıyacağımızı ve milletimize her zaman hizmet edeceğimizi, Hep birlikte genç bir kardeşiniz olarak meclisimizde milli görüşü temsil edeceğimizi belirtmek isterim. SKM açılışına ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. dedi. Ardından söz alan İl Sorumlusu Yaşar Birgül Biz Millet vekilliği seçimlerinde üzerimize düşeni yaptık. Beka sorunu var dediler bunun bilinciyle seçimlerde Cumhur ittifakı ile girdik. Âmâ kendi Partimizin adı ve amblemiyle girdik halkımızın ve ülkemizin menfaatlerini ön plana çıkaran şartlarımız vardı bu şartlar noktasında hiçbir adım atılmadı aksı adımlar atıldı. Bu bir belediye seçimi ve beka sorunu yok. İşte bu yüzden diyoruz ki 22 yılın sonunda bugün “Gerçek Belediyecilik” sloganı ile yola çıktınız. 22 yıldır Gebze’yi yöneten zihniyet, Kocaeli’yi yöneten zihniyet sizdiniz. Bugün gerçek belediyecilik diyorsunuz. 22 yıldan bu yana sahte belediyecilik mi yaptınız? İşte bu yüzden diyoruz ki artık yeter Ahlaklı Belediyecilik Geliyor Yeniden Refah Geliyor Şunu da ifade edeyim ki Refah 82 plakasını taktık muradımıza eremedik ama Yeniden Refah ile Gebze’yi il yapmak için elimizden geleni yapacağız İnşaalah Muradımıza ereceğiz.

MKYK üyesi Süleyman Kabaca kısa bir selamlama konuşması yaptı Kabaca Konuşmasında, 94 ruhuyla yeniden Milli Görüş belediyeciliğini Gebze’ye getireceğiz Allah’ın izniyle Dedi. Gebze Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün açılışta kısa bir konuşma yaptı. Ergün Konuşmasında; Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere tek başımıza giriyoruz. Tüm adaylarımızla, tüm meclis üyelerimizle; CHP’liymiş, MHP’liymiş, Ak partiliymiş, İyi partiliymiş, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırt etmeden yola çıktık. Çünkü biz bu yola sevmek için çıktık. Kimseyi dışarda bırakmadan hizmet için çıktık. Yeniden Refah Partisi olarak siyasete yeni bir yüz, zarafet ve nezaket getirmek için yola çıktık. Bizden önce Gebze Belediyesi’nde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde de hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür etmesini biliriz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Lakin biz yapılmayanı yapmak, eksik olanı yapmak için geliyoruz. Onların yaptıklarını da inkâr etmeyeceğiz. Yanlış yaptıklarını da biliyoruz, yanlışlarından da haberimiz var. Biz Milli Görüşçüyüz, kusurlarını örteceğiz. Ayıplarını kendilerine bırakacağız. Biz Gebze’ye hak ettiği değeri vermek, hak ettiği hizmeti getirmek için yola çıkıyoruz.; Var gücümüzle çalışacağız. Millî Görüş sancağını Gebze Belediye'mize hep beraber dikeceğiz inşallah dedi.

Son olarak söz alan Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç; Yeniden Refah Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah’ın yerel yönetimlerindeki iktidarının ayak seslerini duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor. İnşallah önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından 2028 yılında merkezi hükümette iktidar olacağız. 31 Mart’ta Yeniden Refah’ın iktidar olması ahlaklı belediyeciliğin hakim olması içim önemli. Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demek. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Kendisine oy vermemiş olsa da merhamet göstermek. Ahlaklı belediyecilik liyakat demektir. Ahlaklı belediyecilik bereket demek. Bütün belediyeler borç batağında. Ahlaklı belediyecilik demek denk bütçe demektir. Borç ve faiz olmaması demektir. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe ve örgütçü belediyeciliğe milletimiz ile birlikte son vereceğiz ve ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız" diye konuştu. Konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak SKM açılışı gerçekleştirildi. Program açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası sona erdi.