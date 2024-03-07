Geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, Bekirdere’de işçilerle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, bu sabah Bekirdere Mahallesi Üçyol Mevkii’nde işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Emine Özdüzgün ve İlyas Ataç, Meclis Üyesi Devrim Bal, Meclis Üyesi Adayları Lütfü Obuz ve Neslihan Çakır, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.

KOLAYLIKLAR DİLEDİ

Emekçilere açma ve meyve suyu ikram eden Başkan Hürriyet, işlerinde kolaylıklar diledi. Talep, öneri ve ihtiyaçları dinleyen Başkan Hürriyet’i bölge sakinleri memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, ihtiyaçlara samimiyetle çözüm üretmeye gayret gösteren Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.