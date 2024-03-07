Geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, Bekirdere’de işçilerle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, bu sabah Bekirdere Mahallesi Üçyol Mevkii’nde işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Emine Özdüzgün ve İlyas Ataç, Meclis Üyesi Devrim Bal, Meclis Üyesi Adayları Lütfü Obuz ve Neslihan Çakır, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.
KOLAYLIKLAR DİLEDİ
Emekçilere açma ve meyve suyu ikram eden Başkan Hürriyet, işlerinde kolaylıklar diledi. Talep, öneri ve ihtiyaçları dinleyen Başkan Hürriyet’i bölge sakinleri memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, ihtiyaçlara samimiyetle çözüm üretmeye gayret gösteren Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - BASKAN KESKE 2 KERE ASKIYA CIKARTIP YERINE GETIRMEDIGI ARIZLI BOLGESI IMAR CALISMASINDA MAHRUMIYET YASAYAN BOLGE HALKIYLADA BULUSSADA ONLARLA HASBIHAL ETSE.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.