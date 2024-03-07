Ford Otosan’dan dev yatırım bütçesi

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve üretim tesisleri Kocaeli’de bulunan Ford Otosan, toplam satışların 2024 yılında 660-720 bin adet seviyesine çıkmasını bekliyor. Şirket 2023 yılında toplam 610 bin adet satış gerçekleştirdi. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1 milyon 278 bin adet olarak açıklanan Türkiye’nin toplam otomotiv pazarı için bu yılki beklenti 800-900 bin aralığında oluştu. Şirket, perakende satış adedinin bu yıl 114 binden 100-110 bine ineceğini öngörürken, toplam yurt dışı satış adedinin 492 binden 560-610 bine çıkacağını tahmin etti.

YATIRIMA DEVASA BÜTÇE

Yurt dışı satışların 350-380 bin adedi Türkiye'den, 210-230 bin adedi Romanya'dan olarak belirlendi. Geçen yıl Türkiye'den yurt dışına satış 312 bin, Romanya'dan 180 bin olmuştu. Toplam üretim adedi Türkiye için 400-430 bin, Romanya için 250-270 bin olarak beklenirken, toplam üretim adedinin 650-700 bin olacağı öngörüldü. Geçen yıl 399 bini Türkiye'de, 191 bini Romanya'da olmak üzere 590 bin araç üretildi. Geçen yıl yatırıma 900 milyon euro harcayan şirket, bu yıl harcamanın 900 milyon- 1 milyar euro aralığında olacağına tahmin ediyor. Bu yatırımın 170-190 milyon eurosu genel, 730-810 milyon eurosu ürün yatırımları olarak planlanıyor.