DOLAR'I TUTANA AŞK OLSUN!

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası son olarak 25 Ocak'ta 250 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 45'e çıkarmıştı. 22 Şubat'taki PPK toplantısında ise faizin yüzde 45'te sabit bırakılmasına karar verilmişti.

Dolar kuru güne 31,83 liradan başladı. Euro ise 34,84 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Euro ise 28 Mayıs'ta 21,37 TL'den işlem görüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası, seçimlerden sonra 22 Haziran'da yaptığı ilk toplantıda politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Ancak faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme başlamıştı. 20 Temmuz'da yapılan toplantıda da 250 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 17,5'e çıkarılmıştı. 24 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısında ise politika faizi 750 baz puan daha artırılarak yüzde 25 seviyesine çıkarıldı. 21 Eylül'deki dördüncü toplantıda da 500 baz puan yükseltilen politika faizi yüzde 30 seviyesine geldi. 26 Ekim'de 500 baz puanlık daha hamle yapılarak yüzde 35'e yükseltildi. 23 Kasım'da yüzde 40 seviyesine getirilen faiz 21 Aralık'ta yüzde 42,5'e yükseltildi. Son olarak 25 Ocak'ta ise yüzde 45 seviyesine getirildi.

TÜİK yıllık enflasyonu haziran ayında yüzde 38,21, temmuz ayında yüzde 47,83, ağustos ayında yüzde 58,94, eylül ayında yüzde 61,53, ekim ayında yüzde 61,36, kasım ayında yüzde 61,98, aralık ayında yüzde 64,77, ocak ayında yüzde 64,86, şubat ayında ise 67,07 olarak duyurmuştu. Asgari ücretin de temmuz ayındaki ara zamla 11 bin 402 liraya, aralık ayındaki zamla 17 bin 2 liraya yükseltilmesine karar verilmişti.

Kaynak: T24