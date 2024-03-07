SİNEMADA BU HAFTA: 9 YENİ FİLM GELİYOR

Rahha: Film, bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin üzerindeki bu büyünün kalkmasını konu ediniyor.

Geride Kalanlar: 5 dalda Oscar adayı olan The Holdovers, ABD'nin prestijli yatılı liselerinden birinde 1970’i 1971’e bağlayan yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalmak huysuz öğretmen Paul, yas sürecindeki aşçı Mary ve ailevi problemlerini nasıl çözeceğini bilemeyen uçarı öğrenci Angus'ın hikâyesini anlatıyor. Amerika’nın prestijli yatılı okullarından birinde tarih öğretmeni olan Paul Hunham'ı ne çalışma arkadaşları de öğrencileri sever. Bu nedenle 1970’i 1971’e bağlayan yılbaşı tatilinde, okulda nöbetçi öğretmen olarak kalacak kişi seçildiğinde buna kimse şaşırmaz. Paul görevi gereği okulda kalan öğrencilere nezaret etmesi gerekir, ama öğrencilerin hepsi bir yerlere kaçınca zeki ama disiplinden uzak öğrencisi Paul’le baş başa kalırlar. Onlara baş aşçı Mary de eşlik eder. Sinir bozucu bir öğretmen, yas tutan bir aşçı ve ailevi problemleri olan bir öğrenci 2 haftalık tatili birlikte geçirmek zorundadırlar.

Tetikçi: Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olurlar.

Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları: Bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu geçen yolculukları anlatılıyor. Ernest ve Célestine, kırılan kemanını tamir ettirmek için Ernest'in ülkesine döner. Müziğin ülke çapında yasak olduğunu öğrenirler. Ayı Ernest ülkelerine neşe getirmek için müzikal maceralarıyla keyifli anlar yaşatırlar.

Hayali: Film, büyüdüğü eve yıllar sonra geri dönen ve çocukluk dönemindeki hayali arkadaşıyla yeniden karşılaşan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Hayatımız Roman: Aslı ve Öykü polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesine düşer. Belli bir süre burada barınmak zorunda kalırlar. Suçsuz olduklarını ispatlamaları gerek ama bunu ancak mahallenin önde gelen abisi Veli onlara yardım eder ve suçsuz olduklarını ispatlar. Daha sonra Öykü ve Nihat arasında aşk çoktan başlamıştır.

Emanet: Film, geçmişi sırlarla dolu oto tamircisi Orhan Usta’nın ve dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir “emaneti” korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları yirmi dört saatlik süreci anlatıyor.

Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya: Çılgın süper kahraman Kwai Boo yanlışlıkla kendini boyutlar arası bir evrende bulur. Fakat bu bilinmez sihirli Dünya’da efsanevi Shu’nun altın asasını kaybeder. Bu nedenle o ve arkadaşları altın asayı tekrar bulmalıdır. Süper Kahramanlar geçmişin derinliklerinden yavaş yavaş yüzeye çıkan sihirli ve çılgın bir hazine avının peşinde sürüklenmeye başlarlar. Eninde sonunda sihirli altın asa bulunmalı ve ait olduğu müzeye iade edilmelidir. Asanın gücü çılgın süper kahraman Kwai Boo’nun da kendi hazinesini keşfetmesini sağlayacaktır.

Hatır: Film, demans hastalığı üzerine duygusal bir dramın içinde iki karakterin geçmişine uzanan hassas bir hikâyeyi anlatıyor. Brooklyn’de yaşayan sosyal hizmet görevlisi, sade bir hayat sürdüren ve iyileşmekte olan bir alkolik olan Sylvia, kız kardeşi Olivia’nın ısrarıyla lise mezunlar buluşmasına katılır. Ancak buluşmada Saul’un onu evine kadar takip etmesiyle her şey değişir. Bu beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar.