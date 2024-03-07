“Bize sataşacağınıza ekonomiyi düzeltin”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP’lilerin son dönemde halka sunulan hizmetlerin “ seçim yatırımı” olarak lanse etmeye çalıştığını ileri sürerek konu hakkında açıklama yaptı. Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hizmetlerimiz yukarıdan aşağıya herkesi rahatsız etmiş ki 2019’daki gibi bu hizmetler konuşulmasın diye herkes sataşıp duruyor. Biz halkımıza bu kent için gece gündüz nasıl mücadele ettiğimizi anlatıyoruz. Fotoğrafta 2 plaka. İkisi de BL plaka ama birisi geçmiş dönemde kiralanan lüks makam aracı, diğeri ise bizim dönemimizde satın alınan hizmet aracı ve kiralık değil, siyah plaka olarak halkın malı.
“SİZ DE YAPIN, GÖRELİM”
Yıllardır belediyeden makam aracı kullanmadım, daha 1 litre benzin kendi aracıma belediyeden koymadım. Sadece halk için çırpınıyoruz. Üstelik onca hizmeti meclis çoğunluğu olmadan yaptık. Düğün salonlarını 1 lira yaptık. Haydi, siz de yapın görelim. Çınar Akademi çatısı altında çocuğunu dershaneye yazdıramayan ailelerimizin evlatlarına eğitimini ücretsiz veriyoruz. Eski dönemde ihale edildiği için paralı olan Yeni Cuma Parkındaki tuvaletleri yenileyip, halkın kullanımına ücretsiz sunduk. Keşke Fevziye Camii tuvaletlerini 2026’ya kadar ihale etmeseydiniz de orasını da ücretsiz yapabilseydik. Fevziye’de yer alan hizmet yerini 2022 yılının sonunda ihalesi bitince geri aldık, tadil ettik ve Kent Lokantası olarak 3 çeşit yemeği 40 liraya hizmete sunduk.
“2 YILDIR MİLLİ EĞİTİMİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Açtığımız ve Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Merkezinde 3 yıldır ücretsiz hizmet veriyoruz, 4 yıldır ücretsiz diyetisyen, psikolog hizmeti veriyoruz. Dönemimizde kurulan aşevinden 3 yıldır üniversite öğrencilerimiz ücretsiz yemek yiyor. Aynı aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine bedava sıcak yemek servisimiz var. Okullarda öğrencilere her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilmek için 2 yıldır milli eğitimi ikna etmeye çalışıyoruz. Mahalle mutfakları adı altında pilot mahallelerde 10 liraya üç çeşit yemek hizmeti sunuyoruz.
“HALKIMIZ HİZMETLERİ GÖRÜYOR”
Eski makam aracını şehit yakınları ve gazilerin hizmetine ücretsiz sunduk. Kreşlerimiz, kütüphanelerimiz, yaşam merkezlerimiz, gıda bankamız, dost eller mağazamız, kadın girişimciler merkezimiz ve daha nice hizmeti görmek istemeyenlere inat halkımız görüyor. Ve bu hizmetlerimiz seçim sonrası da devam edecek. İstediğiniz kadar algıyı değiştirmeye çalışın, işe yaramayacak ve halkımız bu dönem meclis çoğunluğu ile birlikte bize yetki verecek. Bize sataşacağınıza elinizde olan şu hükümet gücü ile ekonomiyi düzeltin, emeklilere hak ettikleri ücretleri verin, enflasyonu bir an önce düşürün, krizi bitirin.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Dalcalı - Bakıyorum devlet işlerine karışmaya başlamışsınız. Siz önce İzmit'teki beş yıllık hizmetlerinizi anlatın belki önümüzdeki seçimlerde yardımı olur diyeceğim ama ondan ümidinizi yitirdiğiniz için dur bende Cumhurbaşkanına bir laf atayım belki prim yaparım diye düşündünüz herhalde
Şirintepeli - Sen önce belediyenin ekonomisini düzelt de
Nefer - Sizden önceki Akp mi dönemini de biliyor izmit halkı.Sizi kötüleyenler ,Akp li belediyelerin neler yapıp neler yapmadığını yapamadığını çok iyi bilir. Ama amaç başka, partizanlık, meyve yemek değil, bağcıyı dövmek. Çıkar- menfaat uğruna partizanlık yapmak bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür. CB. 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ancak emeklilere yapılan haksızlıklar karşısında 31 Mart'ta emekliler kazanacak Cb nı mahcup etmeyecek.
Goncagül - akmeşe çöpten kokudan geçilmiyor reklamı algıyı bırak çay çorba ile milleti kandırma hani bizim seccade tesbihlere sıra gelmedimi
Ayazma Mahallesi - Başkan hanım başarılarınız daim olsun. Güler yüzünüz yeter. Sözde maksatları halka hizmet olan umut tacirleri, hizmeti yapanı tebrik etmiyorlar ve yalan dolan haberlerle yandaş basın ilişkileri ile halka kötülüyorlar. 22 yıldır memleketin kasasını boşaltan siyasi yapının gözü doymuyor. Feraset sahibi olan İzmit halkı sizi yalnız bırakmayacaktır. Başarılarınız daim olsun.
Ali Özel - Seninleyiz Fatma Başkanım, halk yapılan hizmetleri ve çalışma azminizi görüyor.Onlar ne derse desin, 31 Martta gereken cevabı alacaklar hiç merak etmeyin.
İzmit Li - Mahvolmuş batmış bir ekonomi,çökmüş eğitim sistemi,parçalanmış aile yasaları bunlar konuşulmasın diye başkalarına çatıp ağız dalaşı yapıyorlar.Ama boşuna halk uyandı
Ak Parti̇li̇ydi̇k - Fatma hanım onlara en ağır küferleri de etsen ki hak ediyorlar koltuk için sesleri çıkmaz Yarabbi Şükür derler yeterki koltuğumuz dan bizi alma bunlar böyle insanlar Dünya da eşi benzeri yok
Kökten Ak Partili - Aslında eskidende istisnasız hdpkk lı olan sana haydaaaaa çekilincede hep yarabbi şükür diyorsun kendi durumunu karşındakinde sanıyorsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.