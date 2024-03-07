"Gölcük'te yaşayan gençler mutsuz"

Gençler okumak için gittiği şehirlerde kalmayı, ilçemize dönmemeyi tercih ediyorlar

CHP'nin Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz'ın ise gençlere çok değer verdiğini ve Gölcük'te yaşayan gençlere güzel bir kent inşa etmek için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"İlçemizde gençlere yönelik hiçbir çalışma bulunmuyor. Kentimiz çağın çok gerisinde bırakıldı ve yatırımsız kaldı. İlçemize çevre ilçelere bakıldığında yeterince yatırım yapılmadığı çok açık bir gerçek. Sayın Belediye Başkanı, 'Gölcük Belediyesi olarak şöyle mükemmel bir proje gerçekleştirdik' diyebilir mi? Gölcük'te 5 yıldır kayda değer ne yapıldı? Halkımız artık 2019 yılında verilen ancak yapılmayan ama bu seçimde aynı verilen vaatlerine artık inanmıyor. Gençler okumak için gittiği şehirlerde kalmayı, ilçemize dönmemeyi tercih ediyorlar.

"Proje çalışma ekibimiz 3 aydır ilçemiz için, yaşanabilir bir kent için çalışıyor. Halkımızı ve bilhassa gençleri mutlu edecek projelerimizi 9 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Kongre Sarayı'nda yapacağımız Aday ve Proje Tanıtım Toplantımızda açıklayacağız. Tüm halkımızı tanıtım toplantımıza davet ediyorum. Kente vizyon katacak projelerimizin çok ses getireceğine inanıyorum. Çok daha doğru, çok daha vizyonlu bir yönetim için umut Özgür Yılmaz'dan başkası değildir."