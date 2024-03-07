07 Mar 2024 - 11:37- Kültür-Sanat G:

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, HALK MÜZİĞİ İLE İÇİNİZE İŞLEYECEK

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Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, HALK MÜZİĞİ İLE İÇİNİZE İŞLEYECEK mask
Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, HALK MÜZİĞİ İLE İÇİNİZE İŞLEYECEK
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Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Şef Muzaffer Alişoğlu yönetimindeki dernek korosunun konseri 07 Mart 2024 Perşembe (bugün) saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm hemşehrilerini davet ettiler.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de konuk olarak yer alacak.

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, HALK MÜZİĞİ İLE İÇİNİZE İŞLEYECEK
# Fatma Kaplan Hürriyet, 2024

07 Mar 2024 - 11:37 - Kültür-Sanat

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