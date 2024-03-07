Bağdat üç puanı iki golle aldı : 2-0

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için 6 takımın yarıştığı Süper Amatör Lig Play Off 2.hafta maçlarında önceki gün süper kapışmalar vardı. Bağdatspor ile Körfez Gençlerbirliği, Avni Kalkavan Sahası’nda karşılaştı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadelede goller ikinci yarıda atıldı. 55. dakikada, ceza sahasının sol tarafından içeri dolduran Anıl Kabil, topu Fatih Güler ile buluşturdu. Fatih sol ayağı ile düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada bu kez sahneye Bağdatspor’un bir diğer golcüsü Bedirhan Özkanlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Özkanlı, sert şutuyla takımına maçı kazandıran golü attı. Bağdat, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada 47. dakikada 10 kişi kalan rakibi Körfez Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bağdatspor:2 - Körfez Gençlerbirliği:0

SAHA: Avni Kalkavan Sahası

HAKEMLER: Tolga Güldibi *, Cem Özbay *, Erdem Arslan *

BAĞDATSPOR: Ahmet Demirbaş**, Mert Ünal **, Bedirhan Bahar *, Kubilay Ertuğ *, Enes Arslan *, Süleyman Yıldırım** ( Dk 80: İsmail Tokgöz), Gökalp Çakan *, Özgür Dağdelen * (Dk 60: Mert Yavuz *) Anıl Kabil *, Bedirhan Özkanlı *, Fatih Güler *

YEDEKLER: İsmail Kara, Oğuz Yazak, İlker Varol, Emirhan İrze, Mehmet Karaarslaner, Şükrücan Güreş, Kerem Baysal, Mevlan Yantur

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: Nebi Azık *, Fatih Berber *, Hasan Şahin *, Ozan Albayrak*, Ömer Güncü *, Ozan Güneş *, Ömer Faruk Yıldız * Okan Kaçak * ( Dk.60 Efe Avcı *), Yunus Şahin *, Haydar Emre Şen* ( Dk 60. Efe Altuk*) Nihat Sonsöz *

YEDEKLER: Kerem Arslan, Samet Özecik, Mehmet Batuhan Bulut, Yasin Yavan, Metehan Kansoy, Tuna Demir Kırar, Baran Perk, Bilal Turgut

SARI KART: Dk. 44 Ömer Güncü

KIRMIZI KART: Dk. 47 Hasan Şahin

GOLLER: Dk 55: Fatih Güler, Dk 80: Bedirhan Özkanlı

SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. Gebze Beylikbağı 2 1 1 0 3 1 2 4 2. Bağdatspor 2 1 1 0 2 0 2 4 3. Körfez G.B. 2 1 0 1 2 2 0 3 4. Çayırovaspor 2 1 0 1 1 2 -1 3 5. Karamürselspor 2 0 2 0 1 1 0 2 6. Darıca Türkeli 2 0 0 2 0 3 -3 0

2.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

3.HAFTA PROGRAMI:

10 MART PAZAR 15.00