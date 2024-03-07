Bağdat üç puanı iki golle aldı : 2-0

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için 6 takımın yarıştığı Süper Amatör Lig Play Off 2.hafta maçlarında önceki gün süper kapışmalar vardı. Bağdatspor ile Körfez Gençlerbirliği, Avni Kalkavan Sahası’nda karşılaştı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadelede goller ikinci yarıda atıldı. 55. dakikada, ceza sahasının sol tarafından içeri dolduran Anıl Kabil, topu Fatih Güler ile buluşturdu. Fatih sol ayağı ile düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada bu kez sahneye Bağdatspor’un bir diğer golcüsü Bedirhan Özkanlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Özkanlı, sert şutuyla takımına maçı kazandıran golü attı. Bağdat, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada 47. dakikada 10 kişi kalan rakibi Körfez Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Bağdatspor:2 - Körfez Gençlerbirliği:0
SAHA: Avni Kalkavan Sahası
HAKEMLER: Tolga Güldibi *, Cem Özbay *, Erdem Arslan *
BAĞDATSPOR: Ahmet Demirbaş**, Mert Ünal **, Bedirhan Bahar *, Kubilay Ertuğ *, Enes Arslan *, Süleyman Yıldırım** ( Dk 80: İsmail Tokgöz), Gökalp Çakan *, Özgür Dağdelen * (Dk 60: Mert Yavuz *) Anıl Kabil *, Bedirhan Özkanlı *, Fatih Güler *
YEDEKLER: İsmail Kara, Oğuz Yazak, İlker Varol, Emirhan İrze, Mehmet Karaarslaner, Şükrücan Güreş, Kerem Baysal, Mevlan Yantur
KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: Nebi Azık *, Fatih Berber *, Hasan Şahin *, Ozan Albayrak*, Ömer Güncü *, Ozan Güneş *, Ömer Faruk Yıldız * Okan Kaçak * ( Dk.60 Efe Avcı *), Yunus Şahin *, Haydar Emre Şen* ( Dk 60. Efe Altuk*) Nihat Sonsöz *
YEDEKLER: Kerem Arslan, Samet Özecik, Mehmet Batuhan Bulut, Yasin Yavan, Metehan Kansoy, Tuna Demir Kırar, Baran Perk, Bilal Turgut
SARI KART: Dk. 44 Ömer Güncü
KIRMIZI KART: Dk. 47 Hasan Şahin
GOLLER: Dk 55: Fatih Güler, Dk 80: Bedirhan Özkanlı
SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
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M
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1
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1
2
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2.
2
1
1
0
2
0
2
4
3.
2
1
0
1
2
2
0
3
4.
2
1
0
1
1
2
-1
3
5.
2
0
2
0
1
1
0
2
6.
2
0
0
2
0
3
-3
0
2.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
3.HAFTA PROGRAMI:
10 MART PAZAR 15.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.