Karamürsel 2.yarıda 2 puan kaybetti: 1-1

PUANLARI BÖLÜŞTÜLER
Süper Amatör Lig Play mücadeleleri 2. haftasında Gebze Beylikbağıspor ile Karamürselspor, Gebze Beylikbağı sahasında karşılaştılar. Karşılaşmanın ilk yarısını Karamürselspor, Hüseyin’in golüyle 1-0 tamamladı. İkinci yarıya geride giren Gebze Beylikbağı 60. dakikada skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Grubun iddialı ekipleri puanları bölüştü.
ÇAYIROVA 2. HAFTADA KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için Süper Amatör Lig Play Off grubunda mücadele eden Çayırovaspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor önceki gün karşılaştılar. Darıca Nene Hatun Stadı’nda mücadele eden ekiplerden kazanan Çayırovaspor oldu. Çayırova, Play Off’un 2. haftasında kazanarak 1-0 kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.