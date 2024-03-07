Karamürsel 2.yarıda 2 puan kaybetti: 1-1

PUANLARI BÖLÜŞTÜLER

Süper Amatör Lig Play mücadeleleri 2. haftasında Gebze Beylikbağıspor ile Karamürselspor, Gebze Beylikbağı sahasında karşılaştılar. Karşılaşmanın ilk yarısını Karamürselspor, Hüseyin’in golüyle 1-0 tamamladı. İkinci yarıya geride giren Gebze Beylikbağı 60. dakikada skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Grubun iddialı ekipleri puanları bölüştü.

ÇAYIROVA 2. HAFTADA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için Süper Amatör Lig Play Off grubunda mücadele eden Çayırovaspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor önceki gün karşılaştılar. Darıca Nene Hatun Stadı’nda mücadele eden ekiplerden kazanan Çayırovaspor oldu. Çayırova, Play Off’un 2. haftasında kazanarak 1-0 kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.