Kredi kartı olanlar ekstredeki bu detaya dikkat!

Ancak tüketici aleyhine işleyen ve daha önce belirtilmemiş sözleşme şartının uygulaması hükümsüz görülüyor. Ayrıca böyle bir işlemin kanuni altyapıya erişmesi için bir ay önce tüketiciye yazılı bildirim yapılması, tüketicinin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Aksi durumda tüketici aldığı kartı ve ödeme talimatlarını bedel ödemeksizin iptal edebiliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Bir süredir bazı özel bankaların, tüketicilerin düzenli ödeme talimatlarını yerine getirirken komisyon/ücret talep etmeye başladığı bildiriliyor. Tüketiciler, hem ‘komisyonsuz otomatik ödeme’ imkanı konusunda, hem de bu teklifle aldıkları kredi kartlarından dolayı pişman oluyor.

Bankalar ise bu komisyonsuz ödeme teklifinin promosyon olarak birkaç aylık olduğunu belirterek, sürenin dolduğunu ifade ediyor. Alanının uzman isimleri bankaların ücret talebi ve tüketicilerin bu talep karşısında yapabileceklerini değerlendirdi

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otomatik fatura ödemesi talimatlarında bankaların ücret talebine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu, bu şekilde mağduriyet oluşturulan tüketicilerin CİMER üzerinden Merkez Bankası’na şikayet oluşturabilecekleri gibi; Alo 175 Hattı ile de şikayetlerini iletebileceklerini söyledi. Ağaoğlu, bankaların böyle bir talepte bulunamayacaklarını ise şöyle açıkladı:

“Öncelikle Tüketici Kanunu’nun 4. maddesi 2. fıkrasına göre, sözleşme süresi sonuna kadar sözleşme maddeleri değiştirilemez. Ayrıca BDDK tarafından ilgili mevzuatla da olası fiyat/ücret değişikliklerinin 1 ay önce yazılı olarak tüketiciye bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Tüketici bu değişikliği kabul etmezse kartını, bankasını değiştirebilir. Daha önce bu konudaki tüketici banka uyuşmazlıkları sorumluluk ve yetkisi BDDK’da iken Merkez Bankası’na aktarılmıştır. Dikkatli olunmalı.”

Tüketicilerin kredi kartı aidatı ödememek adına otomatik ödeme talimatı vermişken şimdi de bu ödemeler için masraflarla karşılaşmalarını değerlendiren Avukat Hanife Emine Kara, şöyle konuştu:

“Öncelikle bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir ve bu sözleşme şartı tüketici aleyhine dengesizliğe neden oluyorsa hükümsüzdür” ifadelerini kullandı. Kara, şu bilgileri verdi: “Banka ile müşteri arasında imzalanan sözleşmede tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir.

Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır. Bu doğrultuda banka ile müşteri arasında akdedilen sözleşmede otomatik ödeme talimatı için sonradan bir masraf alınacağı yazmıyorsa kesinlikle banka masraf kesintisi yapamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşan tüketiciler hesap dökümlerini alarak, E-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalı.”

Kaynak: T24