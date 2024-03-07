Seçim sandıkları dolandırıcıların yeni hedefi; OYLAR DEĞİL, CÜZDANLAR TEHLİKEDE!

Dolandırıcılar, seçim sürecini fırsat bilerek, "oltalama" yöntemiyle seçmenlerin kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyor. "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve mailler atan dolandırıcıların, " Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.

Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

Uzmanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleşen seçmen listeleri yayımlandıktan sonra seçmenlerin oy kullanacakları sandık yerlerinin değişmeyeceğini vurguluyor. Bu bağlamda, seçmenlere yönelik "sandık yeriniz değişti" içerikli şüpheli linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Uzmanlar, şüpheli linklerin açılması durumunda, kullanıcının bilgisayarına zararlı yazılımların bulaşabileceği ve bu yazılımların, kullanıcıdan herhangi bir bilgi istemese dahi cihaza zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Seçmenlere, bu tür linklere tıklamamaları ve şüpheli içerikleri kendi bilgisayarlarında açmamaları tavsiyesinde bulunuluyor.

Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Klavye hareketlerini izlemeye alan dolandırıcılar tüm bilgilerinizi yönetmeye başlıyor" ifadelerini kullanıyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. Bunun dışındakilere itibar edilmemesi gerekiyor.

Dolandırıcılar, sadece SMS yoluyla değil, cep telefonlarından da seçmenleri hedef alıyor. '444', '0212' veya '850' gibi numaralarla başlayan çağrılarla ulaşan şebeke, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınızda bir değişiklik oldu. Düzeltmek için bazı bilgilerinize ihtiyacımız var" diyerek dolandırıcılık girişiminde bulunuyor. YSK ise kesinleşen seçmen listeleri sonrasında, hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandık yerinin değişmeyeceğini açıkça belirterek vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.