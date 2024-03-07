Taneyle hurma satışı başladı!

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Mısır Çarşısı'nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor.
Ramazana sayılı günler kala hurmalar tezgahlara çıktı. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Çarşıda her bütçeye uygun hurma satışı yapılmakla birlikte, kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.
"Dolara göre fiyat belirleniyor"
20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, "Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi
Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, "Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi.
Sema Köse, "Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: T24
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yeterrrrrrrr - Sadece hurmanın degilki.
20 senede ülkenin geldiği duruma bakın.
Siz akp den önce domatesi biberi patlıcanı kabağı taneyle aldinizmi hiç.elmayi armudu nar ı taneyle aldinizmi.turkiye gibi bir ülkede karpuz ilk kez dilimle satılıyor yazın.
En küçük altın çeyrekti onun bile gramı hatta gramın 10 da 1 i cikmadimi.allahim yardım et bu millete
akıl fikir ver yarabbim.
HERŞEY YALAN - Hayaldi, gerçek oldu
Kurt - Baklavadan sonra Hurmayı da taneyle almaya başladık. Ekonomiyi bu hale getiren ekonomistin ALLAH BELASINI VERSİN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.