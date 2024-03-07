İzmit Belediyesi'ne 3 yeni çöp kamyonu!

İsrafın önüne geçmek amacıyla önceki dönemden kalan araç kiralama sistemini bitirerek kendi araçlarını satın alma yoluna giden İzmit Belediyesi, araç filosuna üç tane daha çöp kamyonu kazandırdı.

“İZMİT HALKINA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Yeni araçlar hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “İzmit Belediyesi uzun zamandan bu yana üzerinde çalıştığı araçların siyah plakaya dönüşme projesini tamamladı. Bugün itibari ile üç aracımızı daha halkın hizmetine sunuyoruz. Filomuza son olarak katılan araçlar büyük tonajlı çöp arabaları. Bunları ana arterlerde hizmete sunacağız. İzmit halkına hayırlı ve uğurlu olsun.

“HER GEÇEN GÜN ÇÖP ORANINDA ARTIŞ VAR”

Kentimiz büyüyor. 370 bin nüfusuna dayandık. Buna bağlı olarak ise atık miktarında artış oluyor. Araç filomuzu bu doğrultuda büyütüyoruz. Önümüzdeki dönemde 4 aracımız daha hizmete girmiş olacak. Her geçen gün çöp oranında artış var. Bu da yüzde 25 oranına denk geliyor. İzmit halkından geri dönüşüm konusunda bize destek olmasını rica ediyoruz.

“KONTEYNERLARA İNŞAAT ATIKLARI ATILMAMALI”

İzmit’in genelinde 10 bine yakın konteynerimiz var. Bu konteynerlerin çöp dışındaki atıklarla yani inşaat atıklarıyla doldurulmamasını rica ediyoruz. Bu atıklar araçlarımıza da ciddi zararlar verebiliyor. İnşaat atıkları ile ilgili ise ayrı bir ekibimiz var. Belirli saatlerde bu atıkları topluyorlar. Vatandaşlarımız ekipler ile iletişime geçebilirse bu konuda daha da hızlı yardımcı olabiliriz.

“İZAYDAŞ ARTIK KABINA SIĞMAZ HALİNE GELDİ”

İZAYDAŞ artık kabına sığmaz haline geldi. Umarım Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde bu konuyu çözmek için adımlar atar. 12 ilçe belediyesi içerisinde bir tek biz döküm yapıyoruz. Diğer ilçeler Büyükşehir Belediyesi ait araçlarla İZAYDAŞ’a taşınıyor. Bu konu için şu ana kadar taleplerimize olumlu cevap alamadık. Bu talebimizin yerine getirilmesini rica ediyoruz.

“BU ARAÇLARLA ELİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK”

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemal Derya ise, “Artan çöp miktarından dolayı yeni araçlarımızla elimiz güçlenecektir. Geçen seneye oranla bile çöp oranında yüzde 25 artış oldu. Bu araçlarla daha rahat çalışacağız” dedi.