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Tipioğlu ve Çiftçi, Fatih Caddesi esnaflarını gezdi

AKP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu ile Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesi esnaflarını gezerek, hayırlı ve bereketli işler diledi.

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Tipioğlu ve Çiftçi, Fatih Caddesi esnaflarını gezdi mask

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, SKM programları çerçevesinde, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyor. Başkan Çiftçi, dün AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu’yla birlikte Fatih Caddesi esnaflarına hayırlı ve bereketli işler diledi. Tipioğlu ve Çiftçi’ye, AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

YENİ DÖNEM PROJELERİ ANLATILDI

Cadde esnafını gezerek hayırlı ve bereketli işler dileyen Tipioğlu, Çiftçi ve beraberindeki heyet, Fatih Caddesi’nde alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşmayı ihmal etmedi. Gördükleri ilgi ve alakadan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Tipioğlu ve Çiftçi, kendilerine aktarılan sorun ve önerileri de dikkatle dinledi ve çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti. Tipioğlu ve Çiftçi, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri de cadde esnafına ve Çayırovalılara anlatırken, beyanname kitapçığı da dağıttı.
# ilçe, yeni, AKP, cumhur ittifakı, meclis üyesi, MHP

07 Mar 2024 - 12:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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