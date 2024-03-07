Müteahhitler’de Keleş yeniden başkan!

Kocaeli Müteahhitler Birliği Odası 4. Olağan Kongresi bugün Kocaeli Ticaret Odası’nda bulunan Burhan Kasım Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Kongrede Divan başkanlığına; Metin Alan, Katip üyeliğine; Zekai İren ve Faruk Mamik seçildi. Genel kurulun ardından yapılacak seçimde 13 kişilik yönetim kurulu asil ve 13 kişilik yönetim kurulu yedek, 3 kişilik denetim kurulu asil ve 3 kişilik denetim kurulu yedek ile 11 kişilik istişare kurulu asil ve 11 kişilik istişare kurulu yedek seçildi.

YOĞUN KATILIM

Genel Kurula, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ali Akgün, Mimarlar Odası Şube Başkanı Alper Dülger, AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş katılım sağladı.

KELEŞ: İNŞAAT SEKÖTÜ 7.8 ORANDA BÜYÜDÜ

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, “ Türkiye inşaat sektörü 200’ü aşan paydaşıyla direkt istihdama 2 milyon dolaylı istihdama 6 milyon ve ülke ekonomimize %30’un üzerinde katkı sunan sektörümüz, Kocaeli ilimizde yaklaşık 300 bin yapımızın olduğu Türkiye genelinde ise 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ülkemizde ilk defa ev sahibi olmayı bekleyen 5 milyon vatandaşımızın talepleri Türkiye’de yaklaşık 6 milyon konutun kentsel dönüşüm ihtiyacı bunun 2 milyonunun acil çözüm beklediği ve Kocaeli ilimizde ise 100 bine yakın konutun yine acil çözüm beklediği ön görülmektedir.

“KONUTA ERİŞİM ZORLAŞMIŞTIR”

Türkiye ekonomisi, küresel ekonomik sorunlar ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen, geçtiğimiz yıl 2023 yılında %4.5, büyümesi sevindiricidir. Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve ekonomide lokomotif görevi üstlenen, inşaat sektörü de 2023 aynı dönemde ,%7.8 ile Türkiye ekonomisinin üstünde bir oranda büyümüştür. Ülkemizde hızla artan enflasyon meydana geldi, asrın felaketi meydana geldi son olarak orta doğudaki çatışmalı durum sektörümüzde inşaat maliyetlerini son 5 yılda 10 kat arttırmıştır. Bu da vatandaşlarımızın konuta erişimini zorlaştırmıştır. Bu süreçte kiralarda artış meydana geldi. Son dönemde ülkemizde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de ara eleman sıkıntısıdır. Bu konuda çalışmalar yapılması elzemdir.

“SUÇLU MÜTEAHHİT DEĞİLDİR”

Ülkemizde yaşanan her deprem sonrasında tek suçlunun müteahhit olduğu algısı doğru değildir. Yapılan evlerin hangi yıllarda yapılığına bakışması gerekiyor. 6 şubat depremi yıkılan binaların yüzde 99’unun 2000’li yıllardan önce yapıldığını göstermektedir. Yeni yapılan binaların zeminlerinin sağlam olduğunu göstermiştir bize 6 Şubat.

“DEPREM KAPIMIZI ÇALMADAN ÇALIŞMALARIMIZI YAPALIM”

Kocaeli’de 99 yılında çok büyük acı yaşadık. Kentsel dönüşüm çalışmaları geliştirdik bu konuyla ilgili. Bu başarı hikâyesi sadece büyükşehrimizin ve tek başına merkezi yönetimimiz yapacağı çalışmalar değildir. Bu konuda bizlerin de yani STK’ların da elini taşın altına koyması lazım. Deprem kapımızı çalmadan hep birlikte çalışmalarımızı yapalım.

BÜYÜKAKIN: İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Platform kurulması konusundaki tüm fikirlere hem fikirim. Platformların doğru çalıştığını düşünmüyorum. Kentin depreme ilişkin çalışmaları tamamlandı, elimizde veri tabanları da var. 160 bin kadar 99 öncesi, 217 bin bina da 2007 yönetmeliğinin ardından yapılan binalar. Bu çalışmaların tamamını Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesindeki hocalarla işbirliği halinde yapıyoruz. Yapılan çalışmaların tamamı akademik bir çalışma, uzmanların yaptığı bir çalışma.99 öncesi yapılan binaların 30 bini ticari olmak üzere toplam 150 bin binanın riskli olduğu tespit edildi.

“KOCAELİ’YE 10 SENE LAZIM”

Rekabetin bu kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı üzerinde çalışmaların olması lazım. Tüm milletvekillerimizde de aynı iradeyi gördüm ben açıkçası herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde şehircilik bakanımızı davet ettik. Bu dönüşümün sağlanması Kocaeli’de yılda yaklaşık 15 bin konut üretiliyor. Bunun için 10 sene gerekeceği ortada.

“HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM”

Var olan alanlarda yenilenmenin teşvik edilmesi için imar düzenlenmesi yapılması gerekiyor. Aynı yerde aynı tarz binanın yapılmasına müsaade ettiğimizde şimdi yaşadığımız problemlerin çözülmesi imkansız. Bunun için durmadan anlatmak gerekiyor. Bu sadece Büyükşehir Belediyesinin yapmak istemesiyle tek başına olabilecek bir şey değil. Hızlı olmamız için beraber çalışmamız lazım. Birlikte çalışacağımız STK’ların başında da Müteahhitler Birliği olacaktır. Ben bu anlamda Birlik Başkanının yaptığı konuşmayı çok kıymetli buluyorum. Genel Kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YILDIZLI: MUHALEFET OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Yıldızlı, “2 başkanında konuşmaları kıymetliydi. Bu depremin zamanı yok. İktidar partisinin yaklaşımlarını da izliyorum. Bizim vaktimiz yok. Finansal maliyetlere de bakmamız gerekiyor çünkü deprem olduğunda bu 10 katına çıkıyor. Kent ayağı kaldırmak çok zor oluyor. Naci Görür hocayı takip ediyorum deprem kapımızda diyor. Bunun muhalefeti iktidarı yok. Deprem olduğu zaman kentin her tarafına dokunuyor. Bunun için önceden tedbir alalım. Bizlere ne düşüyorsa muhalefet yapmıyoruz ve kent için ülke için üzerimize ne düşünüyorsa yapmaya hazırız. İlerleyen süreçlerde ciddi sıkıntılar çekeceğimiz aşikar. Bence ülkemizin en büyük problemi deprem. Evet ekonomik sıkıntılar var başka problemlerimiz var ama en büyük sorunumuz deprem” ifadelerini kullandı.

TİPİOĞLU: AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMENİN BİR ANLAMI YOK

AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, “Deprem kuşağında yaşayan bir ülkenin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi şart. 99 depreminin acıları daha dinmeden 6 şubat depremini yaşadık. Amerika’yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok deprem kuşağında yaşayan ülkelerin tedbirleri ortada. Depremin değil binaların öldüreceğini biliyoruz. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İŞTE KELEŞ’İN LİSTESİ;

YÖNETİM KURULU ASİL

Oğuzhan Keleş

Abdullah Üstübi

Cem Karaduman

Cengizhan Cin

Emre Çakar

Fatih Altay

Ferhat Ergün

İlhan Akkurt

İsmail Kova

Mert Pekdemir

Nurali Paşaoğlu

Ulaş Erenkaya

Yakup Kadri Ekşi

DENETİM KURULU ASİL

Mikail Kayacı

Cumali Yalçınkaya

Selim Aşar

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ASİL

Tahir Metin Alan

Zekai İren

Faruk Mamik

Recep Öztürk

Mehmet Olhan

Muhammet Cihat Demirtaş

Kadir Zortaş

Muammer Çelik

Abdurrahman Çuhadar

Oğuz Şerefalioğlu

Hasan Tahsin Karaosmanoğlu