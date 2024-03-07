Göztepe maçının kontenjanı belli oldu: 1775 kişi

HAFTA İÇİ OYNANACAK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü Göztepe’yi sahasında konuk edecek. Süper Lig’e çıkmak için kıran kırana mücadele eden ekipler Kocaeli Stadyumu’nda bir araya gelecek. Karşılaşma hafta içi oynanacak. Saati henüz belli olmayan maç için sezonun en kalabalık maçı olacağı tahminleri ortaya atıldı. Deplasmanda oynadığımız maçta bin Kocaelisporlu deplasman tribününü tıklım tıklım doldurmuş, yaklaşık 16 bin Göztepeli de maçı takip etmişti. Ligde amansız mücadele veren iki ekibin maçı bu kez kentimizde oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda bu sezonun en kalabalık maçı oynanacak gibi duruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.