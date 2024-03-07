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Göztepe maçının kontenjanı belli oldu: 1775 kişi

Kocaelispor’un, 3 Nisan Çarşamba günü ev sahipliği yapacağı Göztepe karşılaşmasının deplasman kontenjanı belli oldu. 1775 Göztepe taraftarı, karşılaşmayı deplasman tribününden takip edebilecek

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Göztepe maçının kontenjanı belli oldu: 1775 kişi mask

HAFTA İÇİ OYNANACAK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü Göztepe’yi sahasında konuk edecek. Süper Lig’e çıkmak için kıran kırana mücadele eden ekipler Kocaeli Stadyumu’nda bir araya gelecek. Karşılaşma hafta içi oynanacak. Saati henüz belli olmayan maç için sezonun en kalabalık maçı olacağı tahminleri ortaya atıldı. Deplasmanda oynadığımız maçta bin Kocaelisporlu deplasman tribününü tıklım tıklım doldurmuş, yaklaşık 16 bin Göztepeli de maçı takip etmişti. Ligde amansız mücadele veren iki ekibin maçı bu kez kentimizde oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda bu sezonun en kalabalık maçı oynanacak gibi duruyor.
# Kontenjan, Göztepe, Kocaelispor, deplasman tribünü

07 Mar 2024 - 13:18 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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