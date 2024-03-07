- Spor

Kazanacağız başka yolumuz yok

Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Temsilcimiz hem salonda güçleniyor, hem de yeşil sahada teknik - taktik becerisini geliştiriyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kazanacağız başka yolumuz yok mask
Kazanacağız başka yolumuz yok
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BERİDZE DÖNDÜ

Tuzlapspor maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdüren Yeşil - Siyahlılar bir hayli sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan temsilcimiz, salonda kuvvet antrenmanı yaparken, sahada ise teknik - taktik çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda takımda 2 eksik mevcut. Ayak tarak kemiği kırılan ve önceki gün antrenmanda sakatlanan Oğuz Ceylan. Fofana da sezonu kapattığı için, artık futbolcudan yana umudunuz kalmadı. Oğuz Ceylan’ın, Tuzlaspor maçına yetişip yetişmeyeceği net değil. Kocaelispor sağlık ekibi Oğuz’u maça yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta sakatlanan Beridze de takımla birlikte çalışmaya başladı. Tuzla maçında 11’de çıkması beklenmeyen oyuncu sonradan girebilir

Kazanacağız başka yolumuz yok
# Kocaelispor, sağlık

07 Mar 2024 - 13:15 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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