Kazanacağız başka yolumuz yok

BERİDZE DÖNDÜ
Tuzlapspor maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdüren Yeşil - Siyahlılar bir hayli sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan temsilcimiz, salonda kuvvet antrenmanı yaparken, sahada ise teknik - taktik çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda takımda 2 eksik mevcut. Ayak tarak kemiği kırılan ve önceki gün antrenmanda sakatlanan Oğuz Ceylan. Fofana da sezonu kapattığı için, artık futbolcudan yana umudunuz kalmadı. Oğuz Ceylan’ın, Tuzlaspor maçına yetişip yetişmeyeceği net değil. Kocaelispor sağlık ekibi Oğuz’u maça yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta sakatlanan Beridze de takımla birlikte çalışmaya başladı. Tuzla maçında 11’de çıkması beklenmeyen oyuncu sonradan girebilir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.