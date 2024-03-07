Kazanacağız başka yolumuz yok

BERİDZE DÖNDÜ

Tuzlapspor maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdüren Yeşil - Siyahlılar bir hayli sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan temsilcimiz, salonda kuvvet antrenmanı yaparken, sahada ise teknik - taktik çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda takımda 2 eksik mevcut. Ayak tarak kemiği kırılan ve önceki gün antrenmanda sakatlanan Oğuz Ceylan. Fofana da sezonu kapattığı için, artık futbolcudan yana umudunuz kalmadı. Oğuz Ceylan’ın, Tuzlaspor maçına yetişip yetişmeyeceği net değil. Kocaelispor sağlık ekibi Oğuz’u maça yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta sakatlanan Beridze de takımla birlikte çalışmaya başladı. Tuzla maçında 11’de çıkması beklenmeyen oyuncu sonradan girebilir