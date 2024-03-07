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Emir Can İğrek İzmit’e geliyor

İzmit Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kadın Festivali kapsamında bu akşam ünlü sanatçı Emir Can İğrek İzmitlilere unutulmaz bir konser verecek

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Emir Can İğrek İzmit’e geliyor mask
Emir Can İğrek İzmit’e geliyor
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İzmit Belediyesi ve 41 Burda AVM ortaklığında üretici kadınların desteklemesi amacıyla İzmit 3’üncü Kadın Festivali düzenliyor. Festival kapsamında 41 Burda AVM’nin açık otopark alanında bu akşam ünlü şarkıcı Emir Can İğrek’in sahne alacak.

TÜM İZMİTLİLER DAVETLİ

Festival kapsamında bugün saat 15.00’da 41 Burda AVM’de "Mor Konağın Beyaz Kapısı" Kitap Lansmanı olacak. Günün yıldızı Emir Can İğrek ise saat 20.00’de 41 Burda AVM Otoparkı’nda vereceği muhteşem konserle Kadın Festivalini taçlandıracak. Yoğun katılımın olması beklenen konser etkinliğine gelmek isteyen vatandaşlar için saat 19.00’da Kocaeli Üniversitesi ve Cumhuriyet Parkından ring servis kalkacak. Etkinliklere tüm İzmitliler davetli.

Emir Can İğrek İzmit’e geliyor
# İzmit belediyesi, Kadın Festivali, emir can iğrek, cumhuriyet, Kocaeli Üniversitesi

07 Mar 2024 - 13:34 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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