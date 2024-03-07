Gebzespor’un yeni teknik direktörü Sertaç Gezer oldu

BAL’DA ŞAMPİYON OLDU
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özgür Vurur ile yollarını ayıran Gebzespor’da yeni teknik direktör belli oldu. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şampiyon olan Sertaç Gezer takımın başına getirildi. Keçiören ve Ankaraspor altyapılarında görev alan Gezer, Bölgesel Amatör Lig’de, Amasya FK, Tavşanlı Linyitspor, Anakara Çubukspor ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni çalıştırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.