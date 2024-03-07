Gebzespor’un yeni teknik direktörü Sertaç Gezer oldu

BAL’DA ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özgür Vurur ile yollarını ayıran Gebzespor’da yeni teknik direktör belli oldu. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şampiyon olan Sertaç Gezer takımın başına getirildi. Keçiören ve Ankaraspor altyapılarında görev alan Gezer, Bölgesel Amatör Lig’de, Amasya FK, Tavşanlı Linyitspor, Anakara Çubukspor ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni çalıştırdı.