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Gebzespor’un yeni teknik direktörü Sertaç Gezer oldu

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta şampiyonluk ve 3.Lig mücadelesi veren Gebzespor’da yeni teknik direktör belli oldu. Menekşeler, 40 yaşındaki teknik adam Sertaç Gezer ile anlaştı

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Gebzespor’un yeni teknik direktörü Sertaç Gezer oldu mask

BAL’DA ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özgür Vurur ile yollarını ayıran Gebzespor’da yeni teknik direktör belli oldu. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şampiyon olan Sertaç Gezer takımın başına getirildi. Keçiören ve Ankaraspor altyapılarında görev alan Gezer, Bölgesel Amatör Lig’de, Amasya FK, Tavşanlı Linyitspor, Anakara Çubukspor ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni çalıştırdı.
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07 Mar 2024 - 14:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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