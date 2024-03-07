Kullarspor’dan dev yatırım

ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Tesis ve tesisleşmeye çok önem veren Kullarspor 1975, yakın zamanda 3. etap tesisleşme projesini duyurmuştu. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Spor Kompleksi’ne yeni çim saha geliyor. Kullarspor projede sona doğru yaklaştı. Yeni doğal çim saha, yeni tribün ve tribün altı sportif alan projesinde artık sona gelindi. Kentimize tesis anlamında değer katacak olan projenin önümüzdeki sezona hazır olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.