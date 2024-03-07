Kullarspor’dan dev yatırım

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Tesis ve tesisleşmeye çok önem veren Kullarspor 1975, yakın zamanda 3. etap tesisleşme projesini duyurmuştu. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Spor Kompleksi’ne yeni çim saha geliyor. Kullarspor projede sona doğru yaklaştı. Yeni doğal çim saha, yeni tribün ve tribün altı sportif alan projesinde artık sona gelindi. Kentimize tesis anlamında değer katacak olan projenin önümüzdeki sezona hazır olması bekleniyor.