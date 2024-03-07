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Kullarspor’dan dev yatırım

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kullarspor 1975’den dev yatırım. Tesisleşmeye bir hayli önem veren Kullarspor’da, yeni çim saha bitmeye çok yaklaştı. Böyle tesis Kocaelispor’da bile yok

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Kullarspor’dan dev yatırım
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Tesis ve tesisleşmeye çok önem veren Kullarspor 1975, yakın zamanda 3. etap tesisleşme projesini duyurmuştu. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Spor Kompleksi’ne yeni çim saha geliyor. Kullarspor projede sona doğru yaklaştı. Yeni doğal çim saha, yeni tribün ve tribün altı sportif alan projesinde artık sona gelindi. Kentimize tesis anlamında değer katacak olan projenin önümüzdeki sezona hazır olması bekleniyor.

Kullarspor’dan dev yatırım
# yeni

07 Mar 2024 - 14:01 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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