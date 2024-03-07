Heykel ve Hızır Reis'in durumu seçim sonrasına mı bırakıldı?: Sembollerden ne istiyorsunuz?

İzmit'i küçücük bir ilçe ve içine kapanmış bir kasaba günlerine geri döndürmeye çabalıyorlar. Ama unutuyorlar ki İzmit dünyanın ilk başkentidir. Dünyanın en büyük dört kentinden biridir. Antik çağlara baktığınız zaman Roma, Atina, İskenderiye ve Nikomedia geçer. İstanbul ve Bursa'nın Nikomedia'nın köyleri olduğu tarih kitaplarında resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

Gelelim günümüze. Hızlı bir şekilde, yaklaşık 15 yıldır kent üzerinde bir kimliksizleştirme ve dönüştürme gayreti gözlemliyorum. İzmit'in sembollerinden Atatürk heykeli kaldırılıyor. Aynı şekilde Hızlı Reis İlkokulu yıkıldı, yerine yenisi yapılacak dendi. Ancak Hacı Hızır Mahallesi ve Veli Ahmet Mahallesi'nde oturanlar endişeli şekilde okulun ne olacağı konusunda bekleyiş içerisinde bulunuyorlar. Bu iki mahallenin muhafazakâr kitlesi, iktidarı yormamak için pek sesini yükseltmiyor.

Ancak muhalif kanat ve sokaktaki adam acilen okulun hemen yapılması, bahçesine bir çim halı kurulması ve okulun aynı işlev ile devam etmesini istiyor. Kentin en eski eğitim kurumlarından biri olan Hızır Reis İlkokulu, depremde hasar gördü denerek, kentin en büyük ranta sahip bölgesinde onarılmak yerine yıkılmayı tercih ettiler. Benim de okulum olan Hızır Reis yıkıldı.

Merkez Ortaokulu Gazi Lisesi ismiyle yozlaştırıldı. Ardından İzmit Ortaokulu kimliği silindi. Bina yıkılarak yeniden inşa edildi. Aslına uygun mu? Doğrudur. Ama ruhu yok.

İzmit Lisesi, Türk modern eğitiminin en önemli kurumlarından biri olan asırlık İzmit Lisesi.

Nedense gözle kaş arasında yıkıldı. Sivil toplum örgütleri sadece baktı, iş işten geçtikten sonra veryansın ediyor. İzmit Lisesi, Hulusi Kentmen'in, Tarık Akan'ın, Ferhat Göçer'in okuduğu okuldur.

Birçok belediye başkanlığı yapmış kişi yine bu okuldan yetişmiştir. İzmit Lisesi'ni cezaevinin eski yerine taşıyan zihniyet, bir sembolü kentin ortasından söküp alırken, İstiklal Caddesi'nde 500 yıllık yapıları unutur gözüküyor. İstanbul İstiklal Caddesi'nin ruhu, Pera adıyla hâlâ yaşatılıyor.

Ama nedense İzmit'in içinde ikon olmuş, sembol olmuş yerler hiçbir gerekçe göstermeden dümdüz ediliyor. Hani ellerinden gelse Nikomedya'yı da baştan aşağı yıkıp, müzeyi tarihe gömeyecekler. Çünkü orası da Hıristiyanlığın ilk merkezlerinden biri.

İngiltere bayrağı bile Çukurbağ’da çizilmiştir. Bu kadar derin bir tarihe, bu kadar saygısızlık, inanın kimsenin midesinin kaldıracağı bir şey değildir. Orada doğup büyüyen bir insan olarak bu acıyı daha çok hissediyorum.

UNESCO'ya devredilen Çukurbağ, hâlâ bir çivi çakılamadan, sadece kağıt üzerinde göstermelik sözlerle anılıyor. Fatma Kaplan Hürriyet Heykel, Hızır Reis ve UNESCO'ya devredilen Nikomedya yerleşkesi konusunda gerçekten, gerçek bir İzmitli gibi mücadele ediyor. Ancak KYÖD’ni de kaptırmak üzere olan İzmit, (hatta kaptırdı diyebilirim) ismi Nİ Şehir Lokantası’na döndürürken, eğitim ve kültürden uzak, basitleştirilen bir konuma düşürüldü.

Sırada ne var?

GKD, silin!

Sırada ne var?

İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) silin!

Kentin başka hangi sembolü varsa silin!

Hatta Sütlü Nuriye’nin mucidi Tatlıcı Güven’i bile silin, ismi bile kalmasın, dükkanın önünde ibreti aleme göstermek için de sergileyin.

Kent düşmanlığının bu kadar yüksek boyutu sandığa mutlaka yansıyacaktır. Bu yansıma kesinlikle CHP lehine olacaktır.

Çünkü CHP bu değerlere sahip çıkıyor. Bir şey yapmasa bile en azından kentlilik söylemiyle olayı gündeme getiriyor. Atatürk Heykeli, İzmit Lisesi, Hızır Reis, İlkokulu, İzmit Ortaokulu, bunlar size batıyorsa, simidin susamını da sökün, pekmezini de akıtın, olsun bitsin.

Bir kent kendine bu kadar yabancılaşamaz. Şimdi Arapların parasıyla gerdeğe girenler, yakınlarının neyin ne olduğunu daha iyi görürler. Arapların kent içindeki öz ve öz Türk çocuklarına küçümser bakışı, şımarık davranışları, esnafın önüne parayı atarken dansöze para yapıştırır gibi davranışları benim kanıma dokunuyor.

Onları getirenler sağ olsun. Suriyeliler unutuldu bile. Zamanında bir yazı yazmıştım, “Gün gelecek Suriyelileri arayacak hale geleceksiniz” diye.

Çünkü Suriyelilerin parası yok ve kimseye de ciddi anlamda verdikleri bir zarar yok. Daha medenîler. Çölün şımarık çocukları, bu zihniyetle İzmit'teki insanı müslümanlıktan da çıkarırlar.

Yusuf İslam ne demişti?

“Eğer ben İslâmiyet'i Müslümanlardan öğrenseydim, kesinlikle müslüman olmazdım”.

Kendi araştırdı, buldu, müslüman oldu adam. Çıtayı bayağı yükseltti.

Neyse dönelim konumuza. İzmit'e sahip çıkmazsak, Kocaeli'ye sahip çıkamayız, Marmara'ya sahip çıkamayız, Türkiye'ye sahip çıkamayız. Şimdi Araplara bol bol ev satanlar, yarın neyi satarlar bilemem.

Hızır Reis İlkokulu’nu acilen yapın, İzmitlileri patlama noktasına getirmeyin !..