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Ford Otosan işçileri, “3 kuruştan da mı kesinti yapılıyor” diyerek isyan etti!

Ford Otosan işçileri, Ford Otosan İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım göre işveren ile anlaştıkları banka promosyonundan daha düşük bir miktarın hesaplarına yatacağını duyunca bu duruma tepki gösterdiler.

Aygün Baş
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Ford Otosan işçileri, “3 kuruştan da mı kesinti yapılıyor” diyerek isyan etti! mask
Ford Otosan işçileri, “3 kuruştan da mı kesinti yapılıyor” diyerek isyan etti!
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Ford Otosan işçileri, Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir gönderide 13 bin 200 TL olarak anlaşılan banka promosyonlarının 11 Mart'ta 12 bin TL olarak yatırılacağı ifade etti. Ford işçileri, ‘Banka promosyonlarının 12.000 TL 11 Mart 2024 tarihinde yatacak' şeklinde bilgilendirme mesajı geldiğini aktardı. İşçiler karşılaştıkları durum karşısında tepkilerini dile getirdiler. Ford Otosan işçileri tarafından yapılan paylaşımda "13 bin 200 TL’ye anlaşılmadı mı biz operatörler mi yanlış biliyoruz yoksa bu 3 kuruştan da mı kesinti yapılıyor?" ifadelerine yer verildi.

Ford Otosan işçileri, “3 kuruştan da mı kesinti yapılıyor” diyerek isyan etti!
# Ford Otosan, 2024, medya, ifade

07 Mar 2024 - 14:43 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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