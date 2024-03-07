Bir insan babasına bu kadar mı benzer?..

Efsanelerin içesi Kartepe’de büyüyen Köseköylü Faruk Sarman’ın rahmetli babası Arnavut İsmet ağabey büyüğümüzdü. Baba dostum Arnavut İsmet’in oğlu Faruk Sarman. Bana hem çok kızar hem de sever. Yahyakaptanspor’da öyle işler yaptı ki, hala ayakta alkışlıyoruz. Haşim doğduğu zaman evinde röportaj yapmıştık. Kundaktaydı. Şimdi koca bir adam olarak geldi Kocaelispor’un defansında kilit adam oldu. İkinci maçında biraz hatamlar yaptı, bu da babası açısından da benim açımdan da doğaldı. Emir Ortakaya gidecek belki ama Haşim Arda kalacak. Bu kentin çocuğu. Haşim sahaya çıkarken, ya da pozisyon takip ederken bu kadar mı babasına benzer arkadaş.

Samsun, Ankaragücü ve Kocaelispor’daki koşuşuyla unutmadığım 41 İzmitli Faruk’un pabucunu dama atar mı ?. Zor elbette, ama bakalım boynuz kulağı geçecek mi ?..

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