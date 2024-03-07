SP'li Nurettin Hoca, Tahir Büyükakın’ın Amel Defterini açtı!

MANAVLAR, NURETTİN HOCA’YA SAHİP ÇIKIYOR

Nurettin Hoca gaza bastı! Üç hafta sonra sandık başına gideceğiz. Bu dönem iktidar partisinin rakibi ve alternatifi Nurettin Hoca olacak! Manav kimliğiyle bilinen Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik’e Manavlar ve halk sahip çıkıyor. Gebze bölgesinin sevilen öğretmenlerinden Nurettin Hoca’ya ilgi giderek artıyor. Ya AK Parti, ya diğerleri diye iki kutba sıkışanlar için ben buradayım” diyor.

NURETTİN ÇELİK’TEN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik katıldığı bir TV programında Kocaeli Büyükşehir’in geçmiş 5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi. Nurettin Çelik, şunları söyledi: “Adaylık görevi bizlere verildiğinde sahaya indiğimizde mahalle mahalle sorunlarımızı öğrenmek için bir çalışma yaptırdım.

TAHİR BEY’İN AMEL DEFTERİ AÇILDI

Yapılan değerlendirmeleri sayfa sayfa okudum, Kocaeli’de yaşayan hemşerilerimizin ortak eğilimleri yapılan hizmetlerin eksikliği ve yetersizliği yönünde. İşte bu bir vatandaşımızın da ifadesiyle Tahir Bey’in amel defteri niteliğinde.

94 RUHUYLA GELİYORUZ

Kentimizin sorunlarını biliyoruz ve bunu bilerek yola çıktık ve hizmet üretmenin en başında da bu yatar. Bizler inşallah tüm bu sorunları çözmek 94 ruhundaki hizmet anlayışı ile belediyemizi yönetmek istiyoruz.”