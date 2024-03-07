07 Mar 2024 - 14:52- Siyaset G:

SP'li Nurettin Hoca, Tahir Büyükakın’ın Amel Defterini açtı!

Nurettin Çelik’ten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a: “Amel defterin açıldı” mesajı geldi. Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik tempoyu yükseltti. İşte detaylar...

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SP'li Nurettin Hoca, Tahir Büyükakın’ın Amel Defterini açtı! mask

MANAVLAR, NURETTİN HOCA’YA SAHİP ÇIKIYOR

Nurettin Hoca gaza bastı! Üç hafta sonra sandık başına gideceğiz. Bu dönem iktidar partisinin rakibi ve alternatifi Nurettin Hoca olacak! Manav kimliğiyle bilinen Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik’e Manavlar ve halk sahip çıkıyor. Gebze bölgesinin sevilen öğretmenlerinden Nurettin Hoca’ya ilgi giderek artıyor. Ya AK Parti, ya diğerleri diye iki kutba sıkışanlar için ben buradayım” diyor.

NURETTİN ÇELİK’TEN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik katıldığı bir TV programında Kocaeli Büyükşehir’in geçmiş 5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi. Nurettin Çelik, şunları söyledi: “Adaylık görevi bizlere verildiğinde sahaya indiğimizde mahalle mahalle sorunlarımızı öğrenmek için bir çalışma yaptırdım.

TAHİR BEY’İN AMEL DEFTERİ AÇILDI

Yapılan değerlendirmeleri sayfa sayfa okudum, Kocaeli’de yaşayan hemşerilerimizin ortak eğilimleri yapılan hizmetlerin eksikliği ve yetersizliği yönünde. İşte bu bir vatandaşımızın da ifadesiyle Tahir Bey’in amel defteri niteliğinde.

94 RUHUYLA GELİYORUZ

Kentimizin sorunlarını biliyoruz ve bunu bilerek yola çıktık ve hizmet üretmenin en başında da bu yatar. Bizler inşallah tüm bu sorunları çözmek 94 ruhundaki hizmet anlayışı ile belediyemizi yönetmek istiyoruz.”

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07 Mar 2024 - 14:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Çenesuyu - Biz biatçı belediye degil ülkesi söz konusu olduğu zaman biat etmeyen siyasetçiye destek veriyoruz.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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