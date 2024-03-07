SP'li Nurettin Hoca, Tahir Büyükakın’ın Amel Defterini açtı!

MANAVLAR, NURETTİN HOCA’YA SAHİP ÇIKIYOR
Nurettin Hoca gaza bastı! Üç hafta sonra sandık başına gideceğiz. Bu dönem iktidar partisinin rakibi ve alternatifi Nurettin Hoca olacak! Manav kimliğiyle bilinen Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik’e Manavlar ve halk sahip çıkıyor. Gebze bölgesinin sevilen öğretmenlerinden Nurettin Hoca’ya ilgi giderek artıyor. Ya AK Parti, ya diğerleri diye iki kutba sıkışanlar için ben buradayım” diyor.
NURETTİN ÇELİK’TEN ÖNEMLİ ÇALIŞMA
Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik katıldığı bir TV programında Kocaeli Büyükşehir’in geçmiş 5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi. Nurettin Çelik, şunları söyledi: “Adaylık görevi bizlere verildiğinde sahaya indiğimizde mahalle mahalle sorunlarımızı öğrenmek için bir çalışma yaptırdım.
TAHİR BEY’İN AMEL DEFTERİ AÇILDI
Yapılan değerlendirmeleri sayfa sayfa okudum, Kocaeli’de yaşayan hemşerilerimizin ortak eğilimleri yapılan hizmetlerin eksikliği ve yetersizliği yönünde. İşte bu bir vatandaşımızın da ifadesiyle Tahir Bey’in amel defteri niteliğinde.
94 RUHUYLA GELİYORUZ
Kentimizin sorunlarını biliyoruz ve bunu bilerek yola çıktık ve hizmet üretmenin en başında da bu yatar. Bizler inşallah tüm bu sorunları çözmek 94 ruhundaki hizmet anlayışı ile belediyemizi yönetmek istiyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çenesuyu - Biz biatçı belediye degil ülkesi söz konusu olduğu zaman biat etmeyen siyasetçiye destek veriyoruz.
Mhrd - Şimdi artik işbaşina gelsin Saadet
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.