"AKP’lilerin seçim yatırımı dediği Kent Lokantası, aylar öncesinden başlandı"

İzmit Belediyesi geçtiğimiz hafta 3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu Kent Lokantasını hizmete açtı. 262 TV’de yayınlanan Sivil Bakış programında İbrahim Sarı’nın sorularını yanıtlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Lokantası süreci ile ilgili bilgi verdi. Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı: Kent Lokantası projemiz için çok uğraştık. Fevziye Çay Bahçesi’nin ihalesi 2022’nin sonunda bitti ve biz teslim aldık. Çok uzun ihaleler yapılmış.
VATANDAŞIN CEBİNİ RAHATLATACAK
İlk olarak Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan çay bahçesiyle başladığımız Gülümse Kafelerimizin sayısını arttırdık. Daha sonra İBB’nin Kent Lokantası projesini gördük ve inceledik. Böylesine zorlu bir dönemde vatandaşın cebini rahatlatacak bu proje için harekete geçtik ve 8 ay önce Kent Lokantası açacağımızı söyledik. Şimdi seçim yatırımı diyorlar fakat biz aylar öncesinden çalışmaya başladık.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.