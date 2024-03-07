"AKP’lilerin seçim yatırımı dediği Kent Lokantası, aylar öncesinden başlandı"

İzmit Belediyesi geçtiğimiz hafta 3 çeşit yemeğin 40 TL olduğu Kent Lokantasını hizmete açtı. 262 TV’de yayınlanan Sivil Bakış programında İbrahim Sarı’nın sorularını yanıtlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Lokantası süreci ile ilgili bilgi verdi. Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı: Kent Lokantası projemiz için çok uğraştık. Fevziye Çay Bahçesi’nin ihalesi 2022’nin sonunda bitti ve biz teslim aldık. Çok uzun ihaleler yapılmış.

VATANDAŞIN CEBİNİ RAHATLATACAK

İlk olarak Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan çay bahçesiyle başladığımız Gülümse Kafelerimizin sayısını arttırdık. Daha sonra İBB’nin Kent Lokantası projesini gördük ve inceledik. Böylesine zorlu bir dönemde vatandaşın cebini rahatlatacak bu proje için harekete geçtik ve 8 ay önce Kent Lokantası açacağımızı söyledik. Şimdi seçim yatırımı diyorlar fakat biz aylar öncesinden çalışmaya başladık.