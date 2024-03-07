Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7.’si Tryp by Wyndham Otel’de başladı. Toplantıya; Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, işveren tarafından Brisa Fabrikası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.
- Gündem
Lastik İş’te 7. toplantı başladı
Lastik-İş Sendikasının Brisa, Pirelli ve Prometeon ile yaptığı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7. oturumu Tryp by Wyndham Otel’de başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Arnavut Ciğeri - Küçük enişteyi kızdırmayın taslağı geri çeker bak eeeey işveren
Destek - adam gibi zam yoksa grev var
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.