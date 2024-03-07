Lastik İş’te 7. toplantı başladı

Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7.’si Tryp by Wyndham Otel’de başladı. Toplantıya; Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, işveren tarafından Brisa Fabrikası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.