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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
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Kaza, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 41 AYR 136 plakalı hafif ticari araç ile B.K. hakimiyetindeki 41 ASP 526 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# acil, sağlık, inceleme

07 Mar 2024 - 15:33 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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