Tribünden gelen tek aday: YRP’li sporcu Mustafa Şahin

Tribünlerden gelen aday sayısı maalesef az. Gerek iktidar ve gerekse muhalifler, kentin sporuyla ilgili tek bir cümle dahi söylemiyorlar.

Halbuki bilmiyorlar ki, özellikle son günde karar veren seçmenlerin kalbine giden yol spor sahalarından, özellikle de futbol sahalarından geçiyor.

Bunu kullanan az. Çünkü birçok siyasi spordan anlamıyor.

Fatma Kaplan Hürriyet de tribünlerden geliyor ama Mustafa Şahin kadar değil. YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin komple bir sporcu…

Uzakdoğu sporcusu…

Futbolcu…

Sıkı bir Kocaelisporlu…

Kocaelispor için de önemli projeleri var ve tek tek dinledim…

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Doğan Aydal’a ne kadar kızdıysam, Mustafa Şahin’e o kadar ilgi duyuyorum. İzmit’in çocuğu. Sokakları ezbere biliyor ve fotoğraftaki gibi tribünlerden geliyor…

İsmetpaşa tribünlerinden gelen bir adama bu kenti anlatmanıza gerek yoktur. Dinleyin yeter.

Bu ülkenin bile her yanında hala Beşiktaş-Galatasaray derbisi konuşulurken, kentin siyasilerinin bir tek kelime Kocaelispor’dan söz etmemesi, en büyük handikapları olarak sandığa yansıyacaktır.

Sefa Sirmen 15 yıllık kent iktidarının başındaki kişi olarak Kocaelispor sayesinde önemli noktalara geldi ve kenti de büyüttü…

Bunu bile bilmeden siyasi arenaya girenlere şaşıyorum.

Ama andıkta öyle bir tokat yerler ki, ne olduğunu anlamazlar…

Muharrem Tutuş, geçen sporcuları topladı…

Sertif Gökçe hepimizi bir araya getirdi…

Bunlar işi bilen siyasetçiler…

Mustafa Şahin ise bizzat tribünden gelen bir adam…

Farkı ortaya çıkacaktır…

Süre daralıyor…

Siyasilerin özellikle İzmit’te acilen spor camiasını bir araya toplayacak bir toplantı yapması ve dertleri dinlemesi şarttır…

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