12.Altın Kiraz’da favoriler şaka yapmadı

ETİ GROUP TECRÜBESİ İLE KAZANDI

Bir önceki maçta zorlanmasına rağmen önceki akşam M.A.Gold Gayrimenkul-Emlak takımı karşısında tecrübeli ayaklarının etkisi ile maça en başından itibaren ağırlığını koyan Eti Group, sahadan 9-3’lük skorla galip ayrıldı ve grup müsabakalarını galibiyetle tamamladı. Turnuvanın diğer önemli maçlarında ise büyük bir çekişme hakimdi.

MÜTHİŞ MÜCADELE VARDI

Özellikle Yönder Okulları ile Mehmet Ak Auto takımlarının mücadelesinde maç adeta iki takım arasında gidip geldi. Maça çok iyi başlayan Mehmet Ak Auto takımı ilk yarıyı farklı bir skorla önde tamamlarken, ikinci devrede ise Yönder Okulları maça ağırlığını koydu ve dengeyi sağladı. Ancak son bölümlerde yine etkili isimleri ile ağırlığını koyan Mehmet Ak Auto, sahadan 8-5’lik skorla galip ayrıldı.

ÇEKİŞMELİ MAÇ KLİMASİST’İN

Turnuvanın sonucu merakla beklenen bir diğer mücadelesinde Klimasist, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası’nın karşısında, müsabakanın bazı bölümlerinde zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Klimasist takımına galibiyeti getiren golleri; Cihan Tembel, Akın Birgül, İsmail Kar (2), Samet Kaya, Yavuz Fındık (2) kaydetti.

KUTAY İÇİN SÜRPRİZ KUTLAMA

Bu arada zorlu müsabakalar sonrasında Altın Kiraz organizasyonlarında zaman zaman tekrarlanan sürpriz kutlamalara bir yenisi daha eklendi. Eti Group takımının başarılı isimlerinden ve aynı zamanda unutulmaz efsane isim merhum İsmail Yağcıoğlu’nun torunu, spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’nun yeğeni olan Kutay Şenyıl için, maç sonrasında sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için hazırlanan pastayı renkli görüntüler ve alkışlar eşliğinde kesen Kutay, duygulandıran sürpriz dolayısıyla Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan’a ve Koordinatör Mitat Atalay’a teşekkür etti.

YÖNDER OKULLARI: 5-MEHMET AK AUTO: 8

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

YÖNDER OKULLARI: İbrahim Gönültaş **, Emrah Karakol ***, Yakup Karabulak **, İrfan Uyan ***, Abdullah Alkan ** (Emre Birinci **), Soner Soylu ***, Turan Balcı **

MEHMET AK AUTO: Emrah Çelik **, Murat Baykara ** (Abdulaziz Arıkboğa **), Erdi Dal ***, Eren Dal ***, Mert Yıldız ***, Enes Çengelcik ***, Uğur Güneysu **

GOLLER: Emrah Karakol, İrfan Uyan, Soner Soylu (3) (Yönder Okulları), Erdi Dal (3), Eren Dal (2), Mert Yıldız (3) (Mehmet Ak Auto)

KLİMASİST: 7-KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: 4

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

KLİMASİST: İlyas Kar **, Gökhan Durmuş ***, Cihan Tembel ***, Akın Birgül ***, İsmail Kar ***, Samet Kaya ***, Yavuz Fındık ***

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: Türker Eminoğlu **, Emre Acar ** (Ahmet Gümüş **), Gökhan Tarım ** (Tolga Öner **), Deniz Levent Tombul ** (Yunus Çömlekçioğlu ***), Engin Cihat **, İsmail Yaruk **, Kasım Tamgüner ***

GOLLER: Cihan Tembel, Akın Birgül, İsmail Kar (2), Samet Kaya, Yavuz Fındık (2) (Klimasist), Kasım Tamgüner (3), Yunus Çömlekçioğlu (Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası)

ETİ GROUP: 9-M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Mehmet Akif Keskin

ETİ GROUP: Engin Varıcıoğlu ***, Kutay Şenyıl *** (Cüneyt Civelek ***), Erol Badiş ***, Melih Öztorun ***, Engin Öztonga ***, Yaşar Aydın ***, Eser Akbaş ***

M. A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: Kayhan Zaman **, Kemal Cavnar **, Hasan Çelik ** (İbrahim Keskin **), Arda Kaval **, Zafer Durmaz **, Alper Gör **, Ruhi Yiğit **

GOLLER: Erol Badiş (2), Melih Öztorun, Engin Öztonga (3), Yaşar Aydın (2), Eser Akbaş (Eti Group), Zafer Durmaz, Alper Gör, Ruhi Yiğit (M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak)

SARI KARTLAR: Yaşar Aydın (Eti Group), Kemal Cavnar (M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak)