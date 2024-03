Kocaelispor bu sene Süper Lig'e çıkmamalı

Birinci Lig'e çıktı. 44 puan gibi yüksek bir puana ulaştı. Küme düşerek tarihe geçti.

13 sene önce Süper Lig’e son çıkışında, Galatasaray'a 5 attı. Ortalığı darmadağın etti. 13 yıl önce bir yılda küme düştü.

3 yıl önce de 10 yıldan sonra yükseltildiği 1.lig’de tutunamadı. Bir sürü de borçlandı. Dolayısıyla bu zihniyetle Süper Lig'e çıkıp takımı rezil etmenin hiçbir anlamı yok.

3-5 kişiye para kazandırmak için kurulan tezgah yönetimi de zora sokuyor. Çünkü bu tezgahçılar siyasi davranıyor. Siyasileri devreye sokuyor. Yukarıdan talimat verdirtiyor.

Sistem böyle yürüyor.

Dolayısıyla Kocaelispor'un bu sezon yükselmesi demek, seneye direkt düşmesi demektir. Hem de öyle 44 puan toplayarak falan değil.

Çıktığınız yer Süper Lig. Aklınızı biraz toparlayın. Eskiden Galatasaray'a, Beşiktaş'a kafa tutardık, 4-5 atardık, dalgamızı geçerdik.

Çünkü o zaman 3 yabancı statüsü vardı. Önceki gece alınan bir kararla gelecek sene tam 12 yabancı futbolcunun listede bulunması kararlaştırıldı. Menajerler göbek atıyor.

Sağdan soldan buldukları yabancıları 4 kulüp dışındaki diğer Anadolu kulüplerine kakalayacaklar. Sahada her türlü haltı yiyecekler. İki takımda da futbolcuları olduğu için, her maçın sonucunu tahminde tutturacaklar, iddiada malı götürecekler.

Göz göre göre süren bu tezgaha TFF de sadece bakıyor. Çünkü aynı tezgahın içinde onların yakınlarındaki adamlar da var.

Yıllardır yazıp duruyorum; Polonya, Romanya, Çekoslovakya lig maçları eskiden tıklım tıklım tribünlere oynanırdı.

Şimdi bomboş. Çünkü her üç ülkeye Bulgaristan'da dahil edersek, dört ülkede de yıllarca maç satılıp alındı. Sonunda millet “Biz aptal mıyız?” diyerek tribünleri terk etti.

Dünyanın en iyi futbolcularının yetiştiği Polonya, Romanya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri, şimdi boş tribünlere oynuyor. Aynı şey Yunanistan'ın başına da geldi. Onlar da kendileri oynuyor, kendileri çalıyor.

Sıra bizim Süper Lig’de…

Kocaelispor olarak bizim de süper lige yükselmemiz, dört takımın önüne yem olarak atılmamız demek. Kocaelispor, gelecek sene 12 yabancı alabilecek mi? Soru işareti. Mevcut aldığımız yabancılar ortada.

Bu konudaki amatörlüğümüz de ortada. Bu durumda çıkıp da süper Lig’e yükselerek eski 8-9 yediğimiz günlere dönmenin bir mantığı yok. Altay'ın, Tuna Spor'un, Çemişgezek takımının bizim çocuklarımızın başına okşayarak pedofili gibi 7-8 gol attığı maçları biz unutmadık.

Bu rezilliği yaşatanlar da tarihe geçmiştir. Bu yönetim bize şampiyonluklar kazandırdı. Seneye de böyle bir ortamın olmasına izin vermemesini istiyoruz.

Ancak herkes yönetimden şampiyonluk beklediği için yönetim de önüne geleni alıyor. Galatasaray'ın yedeklerine bakarsanız, yedeklerindeki bir futbolcu bile Kocaeli Spor'un gelecek yılki bütçesinden fazladır. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ona keza.

Bunların arasına atılacak bir Kocaeli Spor Anadolu Beyliği unvanını da unutur. Hatta iki sene sonra kulübü komple unutun derim size. Sonuçta yönetim de insanlar kurulu ve çekip gideceklerdir.

Yani ne yapıyorsak biz kendimize yapıyoruz. Sokaktaki kimi görsem, transfer sezonu dışında bile kimi aldık diye alay eder gibi bana soruyor. Geçen bir yazıma yorum yazıldı.

9 Şubat'ta biten transferden sonra, “Ağabey bize bir golcü, bir santrfor, bir orta saha lazım” dedi. Ben “Transfer sezonu bitti, günaydın” dedim.

Böyle gariplikler yaşıyoruz. Bunları ciddiye alıp adım atanlar var, ya da ciddiye alıyormuş gibi gözüküp malı götürenler var. Tahir Büyükakın ve Ertuğrul Sağlam günlerce 8 numara konusunu ısıtıp gönümüze koydular.

8 numara ortada yok. Kocaelispor gündemi bu kadar basit olmamalı. 90'lı yılları yaşayıp yazmış bir yazar olarak, şimdiki futbolculara, yönetimlere bakıyorum.

Gerçekten çok fark var. O zaman bir Sefa Sirmen gerçeği vardı. Şimdi bir Tahir Büyükakın'ın gerçeği yok.

Çünkü Sefa Sirmen oyunu kuralına göre oynuyordu. Biz 1.Lig’de bile borumuzu öttüremezken, süper Lig’de ne hale geleceğimizi düşünmek bile istemiyorum. Ankaragücü, Kayseri, Antalya.

Büyük krizler yaşıyorlar ve daha büyük krizlerin eşiğindeler. Ali Asım Balkaya geçtiğimiz günlerde Doruktakilere katıldı. Orada sohbet ettik.

Süper Lig ve Türk Futbolu'nun efsane oyuncusuydu. O direkt şöyle söyledi:

“Şu anda biz süper lige çıkarsak işimiz biter”…

Dost acı söyler, o da Adana'da yıllarda kaldığı için bize bir acılı Adana'yı söylemiş oldu.

Ali Asım Balkaya doğru söylüyor. Diğer futbolcular var, eski futbolcular onlar da sohbetlerimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz şu ortamda süper lige çıkarsak, 2008'deki gibi rezil rüsva olup geri düşeriz. Kalıcı şekilde çıkmak en mantıklısıdır.

Bize iki şampiyonluk yaşatan yönetimin, tesislerin yapımıyla birlikte süper lig yoluna gitmesi daha doğrudur. Onların kazandırdığı şampiyonlukları ne kadar seviyorsak, hatalarında da o kadar üzülüyoruz. Çünkü Kocaelisporluyuz.

Bugünün Kocaelisporlusu değil…

Yani pazara kadar değil mezara kadar Kocaelisporluyuz…