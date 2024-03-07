BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Kocaeli’ye geliyor

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında saat 12.30’da Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret edecek. Hüseyin Baş, saat 15.30’da ise İzmit’e gelerek esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşacak.