Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı.
Savrulan tır daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.